Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович. Он отметил, что сейчас именно Украина задает правила игры.

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"Поскольку против HIMARS у оккупантов нет никаких средств. Разве теоретически можно надеяться, что российская ПВО сможет сбить такие ракеты, которые запускают HIMARS. У врагов нет железного купола, они бессильны", – сказал Попович.

Не возьмут Краматорск и Славянск

По словам военного эксперта, о новом этапе и переломе войны мы можем говорить только тогда, когда наступление украинской армии будет успешным. То есть, когда точное уничтожение складов и боеприпасов приведет к успешному наступлению военных. В это время это будет преимущество.

Все свои мощные силы оккупант сосредоточил на Востоке, чтобы воплощать так называемую спецоперацию и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. у россиян высокие потери в технике и живой силе. За последние несколько дней меньше обстрелов со стороны врагов. оккупанты будут пытаться перегруппироваться и продвигаться дальше.

Они попытаются наступать. Другое дело, что пока особого продвижения у них нет, если не считать определенные села. Однако это не касается Славянска и Краматорска. Поэтому будут обстрелы. Это, конечно, трагедия. Однако в ближайшие недели с такими темпами они вряд ли возьмут города,

– сказал Попович.

Кстати россияне на днях попытаются взять несколько городов на пути в Славянск и Краматорск.

Боятся наступления на Херсонщине

Что касается южного направления, то есть информация, что после ударов по складам боеприпасов россиян в Новой Каховке они перебрасывают свои силы с оккупированных территорий Запорожской области на Херсонщину.

"Думаю, что имеется в виду сообщение о большой колонне техники. Это как раз подкрепление российским силам в Херсонской области из-за опасений, что украинцы могут перейти в наступление. Поскольку уничтожение больших складов – это операция с целью наступления. Я считаю, что россияне серьезно опасаются", – отметил Попович.

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