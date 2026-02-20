Продвижение по делу Майдана: ГБР выдвинуло обвинения в отношении командиров батальонов "Беркута"

Работники Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении командиров батальонов Харьковского и Львовского подразделений "Беркута". Также заочно объявлено подозрение бывшему начальнику Генерального штаба ВСУ периода президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщили в ГБР.

Как продвигается дело Майдана?

Обвиняемым инкриминируют организацию и содействие умышленным убийствам, а также нанесение телесных повреждений участникам протестных акций. По данным следствия, 18 февраля 2014 года руководство государства под предлогом проведения антитеррористической операции приняло решение о силовом разгоне Майдана в центре Киева.

Накануне спецподразделения дополнительно оснастили помповыми ружьями и боеприпасами, в частности со свинцовой картечью и пулями, запрещенными к применению. Также применяли светошумовые гранаты российского производства, которые не прошли надлежащей проверки на безопасность.

В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года бойцы харьковского и львовского "Беркута" под руководством своих командиров вместе с другими силовыми подразделениями неоднократно пытались зачистить Майдан. По версии следствия, они безосновательно использовали чрезмерную силу, спецсредства и огнестрельное оружие.

В результате этих действий погибли 12 человек, более 130 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в частности огнестрельные ранения.

Командир львовского подразделения, который имел гражданство России, впоследствии был лишен украинского гражданства. Помощник начальника штаба, по данным следствия, присвоил огнестрельное оружие и скрыл его, пытаясь усложнить проведение баллистических экспертиз и работу следователей.

Суд избрал для обвиняемых меры пресечения. На их имущество наложен арест с целью обеспечения возможного возмещения нанесенного ущерба.

Также следователи заочно сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба, которого считают участником преступной организации, созданной экс-президентом в 2010 – 2014 годах. По материалам производства, его назначили после того, как предыдущий руководитель Генштаба отказался подписывать приказы о привлечении ВСУ к так называемой антитеррористической операции 19 февраля 2014 года.

После назначения подозреваемый организовал блокирование правительственного квартала, использование военной техники для ограничения протестных акций, транспортировки личного состава МВД и другие действия, направленные на препятствование реализации права граждан на мирные собрания. К выполнению этих задач, по данным следствия, привлекли не менее 1790 военнослужащих.

Экс-главе Генштаба инкриминируют участие в преступной организации, превышение служебных полномочий, незаконное препятствование акциям протеста и дезертирство. После событий февраля 2014 года он покинул Украину и скрывается в России.

