Так, во время событий Майдана, в январе 2014 года, Титов на три месяца безосновательно лишил водительских прав Валентину Бабич. Об этом рассказывает "Следствие Инфо".

Как Титов "судил" участников Майдана?

Речь шла об эпизоде 29 декабря 2013 года во время акции "Автомайдана". Женщину обвинили в том, что она якобы не выполнила требование милиции остановиться. Однако в суде Бабич объяснила, что была лишь пассажиркой в автомобиле, который двигался в плотной колонне, и никаких сигналов об остановке не слышала.

Судья не принял во внимание ее объяснения, сославшись на протокол и рапорт инспектора ДПС. В то же время в марте 2014 года апелляционный суд Киевской области отменил это решение и закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Несмотря на это, впоследствии в декларации добродетели Титов заявлял, что не принимал решений в отношении участников протестов.

Николай Титов работал в Богуславском районном суде с 1993 года (до 2003-го – как народный судья). Его стаж на должности превысил 33 года.

Ранее он занимал должности в органах внутренних дел Киевщины, работал адвокатом в Киевской областной коллегии адвокатов и следователем прокуратуры Богуславского района.

Высший совет правосудия засчитал ему в судейский стаж не только годы работы в юридической сфере до назначения, но и почти два года обучения в Харьковском юридическом институте и два года срочной военной службы (1979 – 1981). В итоге общий стаж составил 39 лет, что дало основания для отставки.

Отставка судьи предусматривает пожизненное денежное содержание из госбюджета – от 50% до 90% зарплаты в зависимости от стажа. Согласно декларации, в 2024 году Титов получил более 1,5 миллиона гривен заработной платы и более 200 тысяч гривен пенсии.

