Так, під час подій Майдану, у січні 2014 року, Тітов на три місяці безпідставно позбавив водійських прав Валентину Бабич. Про це розповідає "Слідство Інфо".
Дивіться також Ексзаступника голови ОП Шурму та його брата оголосили в розшук
Як Тітов "судив" учасників Майдану?
Йшлося про епізод 29 грудня 2013 року під час акції "Автомайдану". Жінку звинуватили в тому, що вона нібито не виконала вимогу міліції зупинитися. Однак у суді Бабич пояснила, що була лише пасажиркою в автомобілі, який рухався у щільній колоні, і жодних сигналів про зупинку не чула.
Суддя не взяв до уваги її пояснення, пославшись на протокол та рапорт інспектора ДПС. Водночас у березні 2014 року апеляційний суд Київської області скасував це рішення й закрив справу через відсутність складу правопорушення.
Попри це, згодом у декларації доброчесності Тітов заявляв, що не ухвалював рішень щодо учасників протестів.
Микола Тітов працював у Богуславському районному суді з 1993 року (до 2003-го – як народний суддя). Його стаж на посаді перевищив 33 роки.
Раніше він обіймав посади в органах внутрішніх справ Київщини, працював адвокатом у Київській обласній колегії адвокатів та слідчим прокуратури Богуславського району.
Вища рада правосуддя зарахувала йому до суддівського стажу не лише роки роботи в юридичній сфері до призначення, а й майже два роки навчання в Харківському юридичному інституті та два роки строкової військової служби (1979 – 1981). У підсумку загальний стаж склав 39 років, що дало підстави для відставки.
Відставка судді передбачає довічне грошове утримання з держбюджету – від 50% до 90% зарплати залежно від стажу. Згідно з декларацією, у 2024 році Тітов отримав понад 1,5 мільйона гривень заробітної плати та більш як 200 тисяч гривень пенсії.
Що відомо про "елітні" пенсії в Україні?
Колишні прокурори можуть отримувати пенсію до 219 000 гривень, оскарживши обмеження в судах.
Судді Верховного Суду у відставці отримують довічне утримання, яке може сягати 390 184 гривень, залежно від зарплати чинного судді.
Сотні колишніх нардепів через суди добиваються спецпенсій, що перевищують максимальну пенсію в Україні, досягаючи понад 60 000 гривень. Віктор Слаута, Валерій Борзов та Катерина Ващук є прикладами колишніх депутатів, які успішно відсудили високі пенсії, використовуючи судові рішення на свою користь.