Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведывательный обзор от Министерства обороны Великобритании от 7 декабря в соцсети Х.

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Что говорят в разведке Британии о наступлении России в Донецкой области

В британской разведке отметили, что все три направления, где наступала Россия за последнюю неделю, расположены на юго-востоке Украины, и тесно связаны между собой.

На Покровском направлении Россия постепенно продвигается к городу Покровск, взяв под контроль город Селидово и расширив свой фронт. Российские войска остаются примерно в 6 – 7 километрах от самого Покровска,

– говорится в отчете.

Там также указано, что российские войска, вероятно, ведут бои в центре Курахово.

"Курахово является важным участком линии фронта, и его захват позволил бы российским войскам закрепиться в этом районе и создать условия для дальнейшего продвижения на запад", – отметили в разведке Великобритании.

Кроме того, там рассказали, что Вооруженные Силы Украины провели ограниченное контрнаступление к северу от Великой Новоселки, отбив у российских войск село Новый Комар.

Однако несмотря на это, российские силы продолжают пытаться отрезать пути снабжения для украинских военных на северных подступах к Великой Новоселке и окружить поселок. Российские войска также продвигаются к Великой Новоселке с юга, недавно захватив село Благодатное.

К слову, в Генштабе ВСУ 7 декабря рассказывали, что на Покровском направлении наши защитники отбили 48 вражеских штурмов, на Кураховском – 35, а на Времовском – 21 атаку оккупантов.