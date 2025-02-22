Для этого российские захватчики возобновили наступательные операции после "перерыва" в течение нескольких недель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Какие дальнейшие планы наступления россиян в Донецкой области

По данным аналитиков, россияне стремятся использовать захват Великой Новоселки, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска недавно возобновили наступательные операции на северо-восток, север и запад от Великой Новоселки после временной паузы в атаках в этих районах на несколько недель после захвата города в конце января 2025 года.

ISW сообщает, что также россияне активизировали наступательные действия на северо-восточном и западном флангах Великой Новоселки. В то же время российское военное командование пытается проникнуть в слабые зоны вдоль линии обороны Украины.

Напомним, сообщали, что продвижение России на запад от Покровска и в районе Великой Новоселки в направлении Днепропетровской области может быть частью усилий охватить украинские силы в этих районах и захватить остальную часть Донецкой области.

Речь шла, в частности, и о Днепропетровской области, несмотря на тактическую значимость такой территории, чтобы укрепить переговорную позицию России перед возможными переговорами о прекращении войны. Враг может использовать ограниченные преимущества.