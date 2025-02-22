Для цього російські загарбники відновили наступальні операції після "перерви" впродовж кількох тижнів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Які подальші плани наступу росіян у Донецькій області

За даними аналітиків, росіяни прагнуть використати захоплення Великої Новосілки, аби просунутися далі на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська нещодавно відновили наступальні операції на північний схід, північ і захід від Великої Новосілки після тимчасової паузи в атаках у цих районах на кілька тижнів після захоплення міста наприкінці січня 2025 року.

ISW повідомляє, що також росіяни активізували наступальні дії на північно-східному та західному флангах Великої Новосілки. Водночас російське військове командування намагається проникнути в слабкі зони вздовж лінії оборони України.

Нагадаємо, повідомляли, що просування Росії на захід від Покровська та в районі Великої Новосілки в напрямку Дніпропетровської області може бути частиною зусиль охопити українські сили в цих районах і захопити решту Донецької області.

Йшлося, зокрема, і про Дніпропетровську область попри тактичну значущість такої території, аби зміцнити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни. Ворог може використати обмежені переваги.