24 Канал Новости Украины
20 марта, 21:42
Оккупанты прорываются в Донецкой области: DeepState фиксирует продвижение России возле 3 населенных пунктов

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Аналитики DeepState 20 марта обновили карту боевых действий.
  • Там сообщили о новых продвижениях россиян.

Вражеская армия продолжает давить на фронте, в последнее время, как отмечают аналитики ISW, оккупанты активизируют подготовку к наступлению в Донецкой области. Недавно же они имели успех сразу возле трех населенных пунктов в регионе.

Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического проекта DeepState. Стоит заметить, что они наносят на карту информацию о движении обеих сторон не сразу, а через некоторое время.

Что известно о продвижении врага?

Сообщается, что недавно армия страны-агрессора смогла получить успехи на фронте Донецкой области. Речь идет о продвижении в Резниковке, вблизи Покровска и Новомарочного.

При этом Сергей Стерненко информировал, что в Донецкой области украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. Произошло это именно на Покровском направлении.

Отметим, что на днях в DeepState писали также о продвижении врага вблизи Гуляйполя Запорожской области.

Что происходит на других участках фронта?

  • Соучредитель DeepState Погорелый рассказал, что сейчас на отдельных территориях Днепропетровщины зафиксированы проникновения врага, то есть российские войска постоянно осуществляют инфильтрацию.

  • Ситуация обостряется и в северных регионах. Так, в приграничных районах Сумской области россияне оккупировали Поповку, Высокое, Сопич и Комаровку.

  • В то же время успешные действия ВСУ на Александровском направлении и эффективная оборона украинцев заставили российское командование искать выход из сложных ситуаций. По оценкам Института изучения войны, агрессор имеет ограниченные шансы на значительные достижения в весенне-летней кампании. Действия украинских бойцов также усложнили положение россиян в районе Константиновки-Дружковки.