Оккупанты прорываются в Донецкой области: DeepState фиксирует продвижение России возле 3 населенных пунктов
Вражеская армия продолжает давить на фронте, в последнее время, как отмечают аналитики ISW, оккупанты активизируют подготовку к наступлению в Донецкой области. Недавно же они имели успех сразу возле трех населенных пунктов в регионе.
Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического проекта DeepState. Стоит заметить, что они наносят на карту информацию о движении обеих сторон не сразу, а через некоторое время.
Что известно о продвижении врага?
Сообщается, что недавно армия страны-агрессора смогла получить успехи на фронте Донецкой области. Речь идет о продвижении в Резниковке, вблизи Покровска и Новомарочного.
При этом Сергей Стерненко информировал, что в Донецкой области украинские бойцы сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. Произошло это именно на Покровском направлении.
Отметим, что на днях в DeepState писали также о продвижении врага вблизи Гуляйполя Запорожской области.
Что происходит на других участках фронта?
Соучредитель DeepState Погорелый рассказал, что сейчас на отдельных территориях Днепропетровщины зафиксированы проникновения врага, то есть российские войска постоянно осуществляют инфильтрацию.
Ситуация обостряется и в северных регионах. Так, в приграничных районах Сумской области россияне оккупировали Поповку, Высокое, Сопич и Комаровку.
В то же время успешные действия ВСУ на Александровском направлении и эффективная оборона украинцев заставили российское командование искать выход из сложных ситуаций. По оценкам Института изучения войны, агрессор имеет ограниченные шансы на значительные достижения в весенне-летней кампании. Действия украинских бойцов также усложнили положение россиян в районе Константиновки-Дружковки.