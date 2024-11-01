Что и когда может остановить россиян для 24 Канала объяснил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.
Обратите внимание Позиции возле Покровска удерживать трудно: в чем преобладает враг
Что изменит ситуацию
За последнее время оккупанты продвинулись на Кураховском направлении и к северу от захваченного Угледара, бои идут за город Селидово.
По словам Черника, несмотря на определенные продвижения, прорывными их назвать невозможно. В таком случае вклинения врага должны доходить до третьей линии обороны и достигать 12 – 20 километров.
Враг имеет задачу выйти на границы Донецкой области, однако остановит продвижение, вероятно, начало сезона дождей. Он прогнозируется уже через несколько недель.
Неделя – две дождей, и все меняется. Идем в контрбатарейные дуэли, здесь мы их на порядок опережаем,
– резюмировал полковник ВСУ в запасе.
Бои в Донецкой области: главное
- По данным Deep State за последние сутки враг продвинулся возле шести населенных пунктов: Новодмитровки, Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и Новодмитровки.
- Также аналитики сообщили о захвате российскими войсками города Селидово, поселка Вишневого и села Звездного. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.
- Кроме того, враг заявил о захвате Часового Яра и Торецка, на что отреагировали в ОТУ "Луганск". Заявление врага опровергли, на этих отрезках работают малые штурмовые группы врага, которые не имеют преимущества.