Що та коли може зупинити росіян для 24 Каналу пояснив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.

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Що змінить ситуацію

За останній час окупанти просунулися на Курахівському напрямку та на північ від захопленого Вугледара, бої точаться за місто Селидове.

За словами Черника, попри певні просування, проривними їх назвати неможливо. В такому випадку вклинення ворога мали б доходити до третьої лінії оборони і сягати 12 – 20 кілометрів.

Ворог має завдання вийти на кордони Донецької області, однак зупинить просування, імовірно, початок сезону дощів. Він прогнозується уже за кілька тижнів.

Тиждень – два дощів, і все змінюється. Ідемо в контрбатарейні дуелі, тут ми їх на порядок випереджуємо,

– резюмував полковник ЗСУ в запасі.

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