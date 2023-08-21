Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал, что задача ВСУ не заходить в населенные пункты, а уничтожать россиян. Здесь можно посмотреть успехи ВСУ возле Роботино и Малой Токмачки на карте.

Важно ВСУ освободили Урожайное, продвижение под Бахмутом возобновилось: изменения карты фронта за неделю

Россияне продолжают огневой контроль Роботиного

Свитан отметил, что россияне ушли из Роботиного, но продолжают держать его под огневым контролем. ВСУ находятся в той части населенного пункта, которая необходима для выполнения боевых задач. В общем, заметно, что наши войска не собираются заходить в населенные пункты, потому что их основная задача – уничтожение россиян.



Продвижение от Роботиного / Скриншот Deep State Map

Такая тенденция наблюдается не только на этом направлении, но и на других. Именно на этом направлении наши войска двигаются восточнее Токмака. Главное направление в сторону Азовского побережья. Ну а самое главное перерезать железную дорогу.

Движение ВСУ от Старомайорского

ВСУ удалось продвинуться к юго-востоку от Старомайорского. Кроме того, на этом направлении оккупированы Заветное Желание и Старомлиновка, где сосредоточена основная линия обороны россиян. Нашим войскам не нужно заходить в Заветное Желание, а можно продолжать движение по дороге на Старомлиновку.



Продвижение от Старомайорского / Скриншот Deep State Map

В Старомлиновку так же никто заходить не будет. Одно замечание от Свитана. Это направление правильнее называть Мариупольское, а не Бердянское. Возможно, наши войска двигаются не на самый оккупированный город, а несколько западнее, условно к донецкой Ялте.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

Нашим войскам также удалось продвинуться у села Андреевки на Бахмутском направлении. Однако и этот населённый пункт мы обойдем. ВСУ очень грамотно давят на россиян без контактного боя и берут населенные пункты в полуокружение, выгоняя оккупантов оттуда.



Продвижение возле Андреевки / Скриншот Deep State Map

Так нашим наступающим войскам удается нести меньшие потери, чем россиянам, находящимся в активной обороне. Они тратят гораздо больше сил и средств для противодействия украинским войскам. Такой вариант для нас очень выгоден.

Контрнаступление ВСУ: последние новости