О главных новостях на 21 августа, события на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет
24 Канал.
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06:00 Генштаб ВСУ опубликовал утреннее сведение о ситуации на поле боя, главное из него: За прошедшие сутки российские войска нанесли 29 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В сутки произошло более 25 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. 03:00 Российские оккупанты создали "план развития" временно оккупированного Мариуполя. Москва хочет увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из России. 02:15 Президент Владимир Зеленский объяснил, почему украинские защитники не начали контрнаступление раньше. Дело в том, что у Украины не было достаточно оружия и другой техники. 01:25 Соединенные Штаты намерены нарастить производство боеприпасов для того, чтобы помочь зимой украинской армии в войне против России, пишет The Washington Post.
00:00 После долгих месяцев колебаний союзники Украины наконец-то объявили об отправке Воздушным силам истребителей F-16. Украинцы в социальных сетях стали публиковать радостные сообщения и создавать мемы.
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