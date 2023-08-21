Про головні новини станом на 21 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

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06:00 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього: Протягом минулої доби російські війська завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. За добу відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

03:00 Російські окупанти створили "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя. Москва хоче збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з Росії.

02:15 Президент Володимир Зеленський пояснив, чому українські захисники не почали контрнаступ раніше. Річ у тім, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки.

01:25 Сполученні Штати мають намір наростити виробництво боєприпасів для того, щоб допомогти взимку українській армії у війні проти Росії, пише The Washington Post.