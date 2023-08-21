Про головні новини станом на 21 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал. Дивіться також Червона лінія, яку не переступить: The Hill про те, чому Крим змусить Путіна припинити вогонь 06:00Генштаб ЗСУ опублікувавранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього: Протягом минулої доби російські війська завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. За добувідбулось понад 25 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. 03:00Російські окупанти створили "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя. Москва хоче збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з Росії. 02:15Президент Володимир Зеленськийпояснив, чому українські захисники не почали контрнаступраніше. Річ у тім, що Україна не мала достатньо зброї та іншої техніки. 01:25Сполученні Штати мають намір наростити виробництво боєприпасів для того, щоб допомогти взимку українській армії у війні проти Росії, пишеThe Washington Post. 00:00Після довгих місяців вагань союзники Українинарешті оголосили про відправку Повітряним силам винищувачів F-16. Українці в соціальних мережах почали публікувати радісні повідомлення та створювати меми. Найбільше поширюють відео кількарічної давнини з президентом Володимиром Зеленський. На ньому він говорить дослівно: "Літаки літять – будемо всіх бомбіть".