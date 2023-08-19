Окупований Крим, як пише журналіст The Hill Патрік Дреннан, може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Автор статті зазначає, що постійні обстріли Криму "зроблять життя нестерпним" для Путіна.

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Путін боїться втрати Криму

Патрік Дреннан, який має ступінь з американської історії та економіки, посилається на запис розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з офіційними особами, який просочився в Інтернет, де мовиться про те, що Крим – це "червона лінія", яку Путін не переступить. Вони визнають значущість півострова для Путіна.

Щоб безпосередньо загрожувати Криму та ізолювати його, український контрнаступ мав би просуватися до одного зі стратегічно важливих міст – Мелітополя, Армянська або Скадовська,

– йдеться у статті.

Росія ускладнила просування українських військ до Армянська та Скадовська, підірвавши Каховську ГЕС.

Автор зазначає, що там болотиста і сильно заросла лісом місцевість, що означає, що російська важка артилерія буде менш ефективною, ніж на відкритій місцевості.

Водночас Україні буде складно перекинути великогабаритну й важку техніку, оскільки понтонні мости будуть уразливі для вертольотів Ка-52. Крім того, сільські дороги вузькі і не пристосовані для танків. Однак дороги, як пише автор, не сильно заміновані, а російські війська, які там зосереджені, складаються в основному із солдатів строкової служби.

Для того, щоб загрожувати Криму, взявши Мелітополь, українцям необхідно спочатку захопити Токмак. Томак оточений шарами траншей, мінних полів і загороджень типу "зуби дракона",

– йдеться у матеріалі.

Як пише автор, наразі, за попередніми оцінками, в цьому районі перебуває понад 90 тисяч окупантів.

Хоча Україна має системи розмінування M58 Mine Clearing Line Charge і спеціалізовану техніку, але цього недостатньо. На деяких ділянках українці зіткнулися з густими мінними полями.

Що залишається Путіну

Путін хотів би атакувати і захопити Київ, але наполеглива оборона і західне озброєння ставлять його в глухий кут. І тому тривала патова ситуація якоюсь мірою його влаштовує.

Кремлівський диктатор надіється на зміну президента після виборів у США, що буцімто мало б зменшити військову допомогу Україні. Та водночас Путін стикається з протидією з боку власних олігархів і російського народу.

Що б Путін не говорив про захист російськомовного населення Луганська і Донецька, його пріоритетом наразі є утримання Криму. Російські наступальні операції на півночі України та погрози з боку найманців "Вагнера" в Білорусі – це відволікаючі маневри,

– наголошує Патрік Дреннан.

"І хоча просування України, яке безпосередньо загрожує Криму, може змусити Путіна піти на переговори, навіть це буде лише тактикою затягування часу. Поки він зберігає владу, довгострокові егоїстичні цілі Путіна ніколи не зміняться", – резюмує журналіст The Hill.