На оккупированной Луганщине по кладбищу проехала военная техника боевиков. Из-за этого могилы на территории – разрушены.

Ситуация на кладбище возникла в оккупированном Перевальске, в 40 километрах от Луганска. Жители населенного пункта сообщили, что по местному кладбищу проехал танк гибридных войск России.

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Танк боевиков съехал с дороги на кладбище в районе 5-й шахты и проехал по могилам в нескольких направлениях. Местные жители публиковали фото разрушенных памятников и могил в соцсетях.

Также люди пожаловались, что военная техника оккупантов постоянно перемещается по городским дорогам, из-за чего по улицам населенного пункта боятся ходить.



Местные жители опубликовали фото разрушенных памятников / Фото "Новостей Донбасса"

Танк проехался по кладбищу во второй раз

По словам местных, такое на соответствующем кладбище произошло уже во второй раз. В 2020 году якобы пострадало меньше могил.



В результате действий боевиков кладбище – полностью разрушено / Фото "Новостей Донбасса"

За возмутительные действия боевиков никого не наказали. В то же время убытки людям тоже не возместили.