На окупованій Луганщині по кладовищу проїхала військова техніка бойовиків. Через це могили на території – зруйновані.

Ситуація на цвинтарі виникла в окупованому Перевальську, що за 40 кілометрів від Луганська. Жителі населеного пункту повідомили, що місцевим кладовищем проїхав танк гібридних військ Росії.

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Танк бойовиків з'їхав з дороги на кладовищі в районі 5-ї шахти й проїхав могилами в декількох напрямках. Місцеві мешканці публікували фото зруйнованих пам'ятників та могил у соцмережах.

Також люди поскаржилися, що військова техніка окупантів постійно переміщується міськими дорогами, через що вулицями населеного пункту бояться ходити.



Місцеві мешканці публікували фото зруйнованих пам'ятників / Фото "Новин Донбасу"

Танк проїхав на кладовищі вдруге

За словами місцевих, таке на відповідному кладовищі відбулося вже вдруге. У 2020 році нібито постраждало менше могил.

В результаті дій бойовиків кладовище – вщент зруйноване / Фото "Новин Донбасу"

Через обурливі дії бойовиків нікого не покарали. Водночас збитки людям також не відшкодували.