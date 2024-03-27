Но уже через неделю мужчина ехал добровольцем для обороны Киева. Сегодня Тарас имеет позывной GIT и служит на востоке Украины. Между тем львовские волонтеры воплощают в жизнь его идею помощи ВСУ. ZAXID.NET рассказывает, как военный Тарас Покорный и волонтер Наталья Кузьма реализуют совместный проект по изготовлению мебели из “отходов” войны, чтобы помогать ВСУ.

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Стали креативить, потому что сборы шли вяло

Тарас Покорный – ограниченно годен для службы в армии даже в военное время и не заканчивал военную кафедру. Поэтому попасть в ВСУ ему было трудно – все подразделения, в которые звонил, отказывали. "Соблазнить" командование одной части мужчине удалось тем, что он имел маленький дрон для съемок в Карпатах и машину-"буханку". Так он стал связистом 3-й отдельной штурмовой бригады, участвовал в обороне Киева, а потом поехал на восток.



Тарас Покорный / Фото предоставлено ZAXID.NET

Наталья Кузьма – известная активистка, которая годами отстаивала с львовянами урочище Белогорща. С Тарасом они познакомились еще до войны, а после вторжения Наталья помогала его подразделению. Уже летом 2022 года встал вопрос – как привлекать больше денег для ВСУ, когда люди вяло реагируют на сборы?

Те, кто работают на Javelin, могут потом выставить для сбора отработанный Javelin или NLAW, а еще и добавить видео, как подбили танк. Те, кто на ПВО, имеют отработанные тубусы от Stinger, видео, как "влупили" МИГ. Пехота, штурмовики, когда заходят, берут российские машины, сухпай, передали волонтерам – те в восторге. А всем остальным что делать, у кого нет таких трофеев или отработанных тубусов?,

– рассказывал Тарас Покорный DOU о том, как из потребности возникла идея.

Военный заметил, что его собратья порой используют ящики из-под боеприпасов для хранения инструментов, гильзы – как пепельницы или другие предметы быта и интерьера. Таких отходов войны было много, поэтому Тарас Покорный предложил превращать их в стильные интерьерные вещи, которые были бы еще и полезными.

"Я ухватилась за эту идею. Тарас привез во Львов из Запорожского направления, где они в то время были, целый бус ящиков, комплектов гильз и всего остального от танкистов, артиллеристов и других подразделений. Я начала искать мастеров – и, на мое счастье, откликнулись очень крутые люди", – рассказывает Наталья Кузьма.



Наталья Кузьма / Фото предоставлено ZAXID.NET

В команде работают кузнец, преподаватель колледжа имени Ивана Труша Юрий Сентимрей, художники и ландшафтные дизайнеры Елена и Сергей Роман. Отдельные вещи изготавливали другие мастера – Иван Радковец, Наталья Чирич. Все необходимые материалы для работы они покупают за свои деньги, а все вырученное с изделий – передают на помощь различным подразделениям ВСУ.

Что можно сделать из ящика для снарядов

Команда GIT: bebrave, названная в честь Тараса Покорного и вдохновленная им, позиционирует свои изделия как стиль милитари-лофт. За год ей удалось сделать около 15 предметов мебели и интерьера, каждый из которых – эксклюзивный, выполнен качественно, а не на скорую руку. Мастера используют эко-краски, современную фурнитуру – например, доводчики, чтобы крышка или дверца стола не падали и не гремели, а медленно закрывались.

Мы сделали из ящика для боекомплектов бамбетль – кажется, такого в мире еще никто не делал. Он может и на улице стоять, и быть крутым предметом в интерьере. Также сделали очень классный стол. Это был один из наших первых изделий. Сверху он имеет закаленное стекло, а внутри можно держать документы,

– рассказывает Наталья Кузьма.

Кроме того, мастера изготовили несколько сундуков из ящиков для снарядов – таких, как когда-то были у украинцев. В эти расписанные художниками сундуки можно сложить вышиванки, детские вещи или игрушки и тому подобное.

Каждая вещь – это ручная работа с определенным замыслом и символизмом. Например, художники воспроизводили образ с украинского платка, полочку для ключей украшали петриковской росписью. Также сделали два уникальных барабана из кассеты для гильз – такого еще никто не делал. Один из них был с группой Yagody на нацотборе на "Евровидение". Сейчас мы хотим этот барабан выгодно продать,

– говорит Наталья Кузьма.



Барабан, с которым выступала группа Yagody и который можно приобрести / Фото предоставлено ZAXID.NET

А первый барабан команда проекта изготовила для военного и поэта Павла Вышебабы.

Барабан для Павла Вышебабы: смотрите видео

Еще одно недавнее изделие, которым гордится и на который возлагает надежды команда GIT: bebrave, это сейф для бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его и стойку под него выковал Юрий Сентимрей, а Елена и Сергей Роман сделали из ящика для боекомплекта внешнюю часть, в которую вкладывается сейф. Добавили и меньший ящичек – кейс для документов.

Команда долго думала, что изобразить на подарке самому Валерию Залужному. В конце концов, вместо мастера Йоды или Степана Бандеры решили нарисовать украинское солнце, восходящее. В росписи совсем не использовали черный цвет.



Сейф для Валерия Залужного от проекта GIT / Фото предоставлено ZAXID.NET

Сейчас задача со звездочкой – доставить сейф к Валерию Залужному, встретиться с ним лично. Хотим, чтобы он поставил свою подпись на отдельном кейсе для документов и мы тогда сможем дорого его продать, чтобы больше помочь ВСУ,

– говорит руководитель проекта Наталья Кузьма.



Наталья Кузьма, Елена и Сергей Роман из компании Florentes / Фото предоставлено ZAXID.NET

Также проект хочет продавать свои изделия за рубежом, возможно, даже в частные коллекции, ведь это эксклюзивная ручная работа. Да и где еще можно найти барабан из кассеты для САУ-777?

Сейчас изделия GIT продаются преимущественно в соцсетях и на благотворительных аукционах, разыгрываются в лотереях. Это за год принесло около 200 тыс. грн для ВСУ. Однажды львовская предпринимательница купила стол, а потом продала его на благотворительном аукционе – то есть он дважды "заработал" деньги на армию. И Наталья Кузьма уверена, что они способны на большее.

Пока у нас нет большой базы подписчиков. Если бы я была Притулой, было бы легче: выставила один предмет – и сразу миллиончик собрала,

– шутит Наталья Кузьма.

А вот барабан с нацотбора на "Евровидение" и кейс с подписью Залужного команда планирует продать дорого, потому что машины для фронта – дорогие, а сейчас как раз идет сбор на пикап для 3-й штурмовой бригады.

"Хотим попасть на один киевский аукцион и продать барабан и кейс минимум за 200 тысяч гривен. Это как раз может перекрыть одну машину для военных", – говорит волонтер.



Работа над мебелью от проекта GIT / Фото предоставлено ZAXID.NET

Кроме столов, бамбетлей, ключниц и пепельниц, мастера изготовили для проекта GIT подставку для обуви, прикроватный пуф, конфетницу из переплавленной гильзы. У Натальи Кузьмы в гараже еще есть материалы для следующих предметов мебели и интерьера. Поэтому команда GIT готова выполнить индивидуальные заказы.

Можно было бы продавать эту мебель на Amazon или eBay, коллекционерам. Я планирую выяснить, как это делать. Если кто-то хочет нам помочь, то приглашаем в команду. Единственное, что заработка здесь не будет,

– добавляет активистка.

Мебель, которую изготавливают на проекте / Фото предоставлены ZAXID.NET

Кроме того, что проект помогает привлекать деньги для помощи военным, говорит Наталья Кузьма, он показывает креативность украинцев даже во время таких страшных событий, как война, помогает превратить остатки от оружия на добрые вещи.

Также речь идет о апсайклинг и помощь окружающей среде, страдающей от военных действий и бесчисленного количества ящиков, кассет, гильз и прочего.

"Вещи, что, по сути, загрязняют и отравляют нашу природу, могут стать интерьерными вещами, найти свое второе предназначение, и на них еще и можно зарабатывать", – объясняет Наталья Кузьма.

О метафорах и символизме

Почему Тарас Покорный имеет позывной GIT и почему так назвали проект?

"Это одна из самых популярных программ в ІТ, которая записывает все изменения в работе над проектом. Эта метафора положена и в основу нашего проекта: каждый ящик – как программа, показывающая все изменения от момента, когда в нем в 90-х на складах были боекомплекты, потом он был в зоне боевых действий, а еще свой отпечаток добавили мастера. Это все – моменты истории Украины", – объясняет Наталья Кузьма.

Украинские орнаменты на изделиях GIT – символично. Ведь мы защищаем не только территорию, но и нашу нацию, культуру, традиции. Это экзистенциальная война,

– говорит Тарас Покорный.



Лого проекта, разработанное Анастасией Зинько / Фото предоставлено ZAXID.NET

Сейчас военный работает над технологическими новинками для различных боевых задач, ведь убежден, что воевать нужно технологиями. Он говорит, что с радостью вернулся бы к нормальной офисной жизни с обедом и тимбилдингом. Но порой надо пожертвовать комфортом ради чего-то большего.