Все остальные до сих пор находятся в розыске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные проекта "Хочу жить" Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, созданного при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

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Какова ситуация в ВДВ России

В "Хочу жить" отмечают – нельзя с уверенностью утверждать, что все военнослужащие России из опубликованных списков дезертировали или покинули часть. Некоторые из них могли быть ликвидированы собственными командирами или сослуживцами, что является распространенной практикой в российской армии.

Кроме того, списки неполные, поскольку содержат только тех, кого официально объявили в розыск. Чаще всего командиры пытаются самостоятельно вернуть военнослужащих, которые самовольно покинули часть.

Итак, за период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года в ВДВ врага зафиксировано 6445 случаев дезертирства или СОЧ – 3713 человек пойманы и наказаны, а 2732 все еще в розыске.

Много ли это? По состоянию на 2016 год численность всех подразделений ВДВ ВС России составляла около 45 тысяч человек. Несмотря на вероятное увеличение численности в последние годы, такие показатели дезертирства в элитных подразделениях впечатляют,

– говорится в сообщении.

Интересно, что в списках дезертиров и СОЧ фигурируют также военнослужащие из небоевых подразделений воздушно-десантных войск России.

Лидеры по количеству дезертиров и СОЧ

В "Хочу жить" назвали лидеров среди элитных подразделений оккупационной армии по количеству дезертиров и СОЧ.

7-я дивизия "краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова"

По меньшей мере 1369 человек пытались сбежать или были "обнулены". Из них 949 военных найдено, однако их судьба проекту неизвестна.

76-я десантно-штурмовая дивизия, также "краснознаменная"

Это подразделение участвовало в оккупации Крыма в 2014 году и во вторжении на Луганскую область. В 2022 году его военные совершили резню в Буче. За время войны 1259 военнослужащих этого подразделения дезертировали или оставили части, из них 530 до сих пор находятся в розыске.

104-я дивизия, не "краснознаменная"

Подразделение участвовало во вторжении в Украину в 2014 году, когда двое его военнослужащих попали в плен. Во время полномасштабного вторжения дезертировали или покинули части 1084 военных, из которых 463 до сих пор находятся в розыске.

В "Хочу жить" отмечают, что для российских солдат единственный гарантированный способ выжить и вернуться домой без ранений – это обратиться в проект.

К слову, ранее 24 Канал писал о перехваченном украинскими разведчиками разговоре. Россиянка рассказала о суициде военнослужащего Димки, служившего на Камчатке. Он покончил с собой после приказа идти на войну против Украины.

Самоубийств стало больше и в бригадах российской группировки "Днепр" на оккупированной части Херсонской области – 126 ОБрБО, 205 ОМСБр, 70 МСД и 61 ОБрМП. Причиной суицидов становятся командиры.