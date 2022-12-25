Несколько дней назад в сердце нашей страны стартовало световое рождественское артшоу художника из Швейцарии Герри Хофштеттера. В воскресенье, 25 декабря, стало известно, что сине-желтыми красками после небольшой паузы снова засиял целый ряд объектов в Киеве.

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Световой рождественский маршрут по столице

Известно, что иностранный художник вместе со своей командой решил подсвечивать здания с помощью собственного электрогенератора, чтобы, по всей видимости, сэкономить как можно больше электроэнергии. В Министерстве культуры лаконично отметили, что "Киев сияет" и сообщили, что световые установки на само Рождество состоятся на памятнике Родины-Мать и таких зданиях:

Костел святого Николая;

Центральный ж/д вокзал;

Министерство культуры и информационной политике Украины;

Министерство иностранных дел и другие.

Кроме того, глава ведомства Александр Ткаченко в своих социальных сетях опубликовал фото того, как сияют украинские памятники и здания благодаря Герри Хофштеттеру.

Световое артшоу в Киеве от швейцарского художника: смотрите фото из соцсетей Ткаченко

Однако заметим, что первые проекции с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванками, подсолнухами киевляне могли заметить еще 23 декабря на:

Андреевской церкви;

Национальном музее истории Украины;

Колокольни Михайловского Златоверхого монастыря;

здания Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко;

Колокольни Софийского собора.

Удивительное световое шоу в столице от Герри Хофштеттера: смотрите фото от "Суспільне" и Минкультуры

Проект пришлось на один день приостановить

Вчера, 24 декабря, проект "Рождественский свет для надежды" также должен был радовать глаз жителей столицы, однако перфоманс пришлось отменить из-за обстрелов россиянами Херсона. Напомним, что в результате атаки на город погибли 10 мирных жителей и еще 68 получили ранения. Вскоре в сети появились кадры последствий прилетов вражеских ракет