Несколько дней назад в сердце нашей страны стартовало световое рождественское артшоу художника из Швейцарии Герри Хофштеттера. В воскресенье, 25 декабря, стало известно, что сине-желтыми красками после небольшой паузы снова засиял целый ряд объектов в Киеве.
Читайте также Пушкина прочь: в Харькове наконец-то переименовали театр, названный в честь русского поэта
Световой рождественский маршрут по столице
Известно, что иностранный художник вместе со своей командой решил подсвечивать здания с помощью собственного электрогенератора, чтобы, по всей видимости, сэкономить как можно больше электроэнергии. В Министерстве культуры лаконично отметили, что "Киев сияет" и сообщили, что световые установки на само Рождество состоятся на памятнике Родины-Мать и таких зданиях:
- Костел святого Николая;
- Центральный ж/д вокзал;
- Министерство культуры и информационной политике Украины;
- Министерство иностранных дел и другие.
Кроме того, глава ведомства Александр Ткаченко в своих социальных сетях опубликовал фото того, как сияют украинские памятники и здания благодаря Герри Хофштеттеру.
Световое артшоу в Киеве от швейцарского художника: смотрите фото из соцсетей Ткаченко
Однако заметим, что первые проекции с украинскими государственными символами, абстракциями на рождественскую тематику, вышиванками, подсолнухами киевляне могли заметить еще 23 декабря на:
- Андреевской церкви;
- Национальном музее истории Украины;
- Колокольни Михайловского Златоверхого монастыря;
- здания Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко;
- Колокольни Софийского собора.
Удивительное световое шоу в столице от Герри Хофштеттера: смотрите фото от "Суспільне" и Минкультуры
Проект пришлось на один день приостановить
Вчера, 24 декабря, проект "Рождественский свет для надежды" также должен был радовать глаз жителей столицы, однако перфоманс пришлось отменить из-за обстрелов россиянами Херсона. Напомним, что в результате атаки на город погибли 10 мирных жителей и еще 68 получили ранения. Вскоре в сети появились кадры последствий прилетов вражеских ракет