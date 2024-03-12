Масштабный проект "Вільні": поддержка для внутренне перемещенных женщин Украины

24 февраля 2022 года изменило жизнь всех украинцев. Из-за полномасштабного вторжения многие женщины были вынуждены покинуть свои дома и уехать в безопасные места.

Большинство из них остались без работы и средств к существованию, рассказывает 24 Канал. Одной из таких женщин была и Анастасия. Тогда на руках у нее была шестимесячная дочь, она планировала уехать за границу. Но в последний момент решила остаться в Украине.

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Вместе с приятелем из Эстонии у них возникла идея создать социальный предпринимательский проект "Вільні".

Мы остались без работы. Первые недели мы волонтерили и я написала Энди Патерсону, который сейчас является соучредителем проекта, что нам нужна работа, ведь цены на аренду космические. Энди предложил создать проект и прислал рабочее название Socks for Peace – "Носки для мира". А я раскрутила из него бизнес-формат,

– рассказала соучредитель социального предпринимательства "Вільні" Анастасия Бутько.

Как инициатива "Вільні" помогает украинским женщинам-ВПЛ: смотрите видео

Главная идея проекта "Вільні" – поддержать женщин-ВПЛ

Носки для мира и стали основой проекта "Вільні". Его идея заключалась в том, чтобы дать женщинам-ВПЛ работу. Мама Анастасии разработала первую модель носков.

А дальше авторы идеи начали искать женщин-мастеров, которые будут их создавать и получать за это деньги. Желающих оказалось немало.

Мы в Ужгороде просто пошли с мамой в приют, где я приклеила объявление. Также я сделала пост в фейсбуке о том, что ищу технолога, который бы мне помог разработать модель. Ответ мне написали не технологи, а около ста мастеров, которые собрались буквально за неделю,

– вспомнила Анастасия Бутько.

Из около сотни желающих инициаторы проекта отобрали 10 мастеров, которые жили ближе всего и умели вязать. С женщинами заключили договор, обеспечили всем необходимым и предоставили схемы для создания уже трех нужных моделей.

С того момента производство только расширялось. Продукция пользовалась значительным спросом за рубежом.



"Мы сделали англоязычный сайт и начали активно искать выставки за рубежом, принимать в них участие. Мы продавали свои изделия в США, Дании, Чехии, Швейцарии – в общем в около семи странах. Но основным рынком сбыта была Эстония", – рассказала соучредитель социального предпринимательства "Вільні".



Мастеров, которые заинтересовались инициативой, становилось все больше. Чтобы приобщиться к проекту, каждая должна была выполнить тестовое задание. Стать частью "Вільних" мечтала и Елена из Покровска Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения она вместе с сыновьями уехала в Болгарию.

Вязание всегда было ее хобби. Женщина увидела в фейсбуке объявление о поиске мастеров. Однако расстояние ей помешало приобщиться к проекту.

Проект оказался действующим только на территории Украины, поэтому мне честно ответили, что вы сейчас в Болгарии, мы не можем вас включить в проект. Когда мы вернулись, я сразу написала в проект, что все, девочки, я уже в Украине и хочу быть в вашем проекте,

– поделилась мастер проекта "Вільні" Елена.

"Вільні" вдохновили Елену на создание собственной продукции

После этого Елена стала мастером проекта. Она работает там до сих пор. Говорит, что "Вільні" не только поддержали ее материально, но и вдохновили начать собственное дело, на которое она не могла решиться раньше.

Именно благодаря "Вільним" у меня появились крылья, чтобы поверить в себя, делать какие-то смелые поступки, какие-то такие идеи создавать, за которые бы я не взялась до того. Сейчас, когда у нас перерыв между циклами, я занимаюсь разработкой собственных схем, потому что у меня есть идеи, например, вязаные вышиванки,

– отметила Елена.

Проект вдохновил и Ирину из Никополя

Значительной поддержкой проект стал и для Ирины из Никополя. До лета 2023 года она оставалась дома и даже продолжала ходить на работу. Однако усиление вражеских обстрелов заставило ее уехать в более безопасное место – в Ужгород. Там она и начала вязать носки для "Вільних".

Мне просто повезло, что я так попала на это объявление в фейсбуке. Они меня сразу взяли после собеседования и переписки, что я умею, что я не умею. С этого все началось – это была моя большая часть денег, на которые я должна была жить, на которые я должна была оплачивать жилье, на которые я должна была продержаться,

– отмечает Ирина, мастер проекта "Вільні".

За полтора года проект поддержал более 60 украинок-мастеров

За полтора года проект поддержал более 60 мастеров женщин-ВПЛ. Более 30 из них работают на постоянной основе. Кроме материальной поддержки, им оказали и психологическую помощь.

Все в стрессе. Кто-то осваивался на новом месте, кто-то начинал новую профессию и все это я переживала с девушками. Но этот толчок, чтобы они сказали, что, да, нам это нужно, мы бы хотели это разделить,

– сказала психолог проекта "Вільні" Наталья Падун.

"Мы делали групповой проект, где девушки заходили и знали, что там можно прийти, выдохнуть, чем-то поделиться или не делиться, а просто побыть. И это им помогало", – добавила психолог.

Проект стартовал благодаря поддержке от ЕС

Не бояться рисковать и, несмотря на препятствия, не сдаваться и идти к своей цели. Именно это советует всем Анастасия. Ведь, говорит, что никогда в жизни не держала в руках спиц раньше. К тому же не занималась предпринимательской деятельностью.

Однако, она смогла не только найти мастеров, но и договориться о поставках материалов и реализации продукции за рубежом.

А благодаря настойчивости и финансовой поддержке от ЕС смогла начать уже четвертый цикл производства и обеспечить работой десятки женщин.

В начале полномасштабной войны они запустили этот акселератор. Мы учились всему: от бизнес-процессов, финансов, бухучета ... просто всему. И в конце пропитчили и получили финансирование,

– констатировала Анастасия Бутько, соучредитель социального предпринимательства "Вільні".

"Привлекли 10 тысяч евро, оплатили зарплаты нескольким циклам и расширили линейку. Мы добавили еще новогодние носки и шарфы, и шапки. Также из этих денег мы закупили пряжу и часть материалов на определенный период", – добавила Анастасия Бутько.

Проект планирует стать платформой для реализации авторских изделий мастеров

Сейчас проект "Вільні" меняет формат. Организаторы планируют немного сократить собственное производство, однако стать платформой для продажи авторских изделий мастеров, которых они поддержали в сложную минуту и вдохновили на собственное дело.



К слову, "Вільні" является одним из бенефициаров Украинского социального венчурного фонда, который помогает социальным предприятиям в партнерстве с региональным проектом ЕС "Collaborate for Impact – развитие социального предпринимательства и социальных инвестиций".