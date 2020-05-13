Рада проголосовала за отмену двойного ЕСВ

Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №2166, которым предлагается освободить от уплаты единого социального взноса физических лиц-предпринимателей в те периоды, в течение которых они не получали дохода.

За соответствующий законопроект проголосовали ... народных депутатов, пишет 24 канал. Ранее парламентский комитет обработал 36 предложений, из которых учел 25 и предложил на отклонение 11 предложений.

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Что предусматривает законопроект:

Устранение двойного взыскания единого социального взноса за себя с ФОПов, если они одновременно находятся на учете как самозанятые лица, или с ФОПов или самозанятых лиц, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, который платит за них единый социальный взнос в размере не меньшем, чем минимальный страховой платеж;

Предоставление по самостоятельным заявлением плательщикам единого взноса, после освобождения и/или после окончания лечения (реабилитации), освобождение от исполнения обязанностей плательщика единого взноса на весь период их незаконного лишения свободы на территории проведения ООС.

Устранить дискриминацию при начислении ЕСВ. В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ тех предпринимателей, которые получают пенсии.

Отклоненые предложения касаются, в частности, освобождение от уплаты ЕСВ лиц, получающих государственную помощь, предусмотренную законом или находящихся в отпуске без сохранения заработной платы.

В 2020 году ЕСВ составляет 1 039,06 гривен в месяц или 3 177,18 гривны в квартал. За год – 12 468 гривен.



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