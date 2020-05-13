Рада проголосувала за скасування подвійного ЄСВ

Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт №2166, яким пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців у ті періоди, протягом яких вони не отримували доходу.

За відповідний законопроєкт проголосував 321 народний депутат, пише 24 канал. Раніше парламентський комітет опрацював 36 пропозицій, з яких врахував 25 та запропонував на відхилення 11 пропозицій.

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Що передбачає законопроєкт:

Усунення подвійного стягнення єдиного соціального внеску за себе із ФОПів, якщо вони одночасно перебувають на обліку, як самозайняті особи, або із ФОПів або самозайнятих осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який сплачує за них єдиний соціальний внесок у розмірі не меншому ніж мінімальний страховий платіж;

Надання за самостійною заявою платникам єдиного внеску, після визволення та/або після закінчення лікування (реабілітації), звільнення від виконання обов'язків платника єдиного внеску на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення ООС.

Усунути дискримінацію при нарахуванні ЄСВ. Зокрема, ним пропонується звільнити від сплати ЄСВ тих підприємців, які отримують пенсії.

Відхилені пропозиції стосуються, зокрема, звільнення від сплати ЄСВ осіб, що отримують державну допомогу, передбачену законом або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати.

У 2020 році ЄСВ складає 1 039,06 гривень на місяць або 3 177,18 гривні у квартал. За рік – 12 468 гривень.



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