Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что на самом деле этот вопрос обсуждали еще с 2019 года, когда президент внес первый законопроект. В то же время теперь многие украинцы выехали из Украины и это огромный человеческий капитал, который может вкладывать силу и душу в развитие нашей страны.

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Что нового предполагает проект закона о множественном гражданстве

Наталья Науменко заявила, что граждане ЕС и стран "Большой семерки" могут по упрощенной процедуре получить гражданство Украины и не выходить из своего первого гражданства.

Правительство и президент будут потом еще рассматривать вопросы, чтобы расширить круг таких стран. Также претенденты должны будут сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и Конституции Украины. У них на это есть три года,

– заявила должностница.

По ее словам, проект закона четко определяет основания потери гражданства. В частности, забрать гражданство могут из-за:

вопросов национальной безопасности,

пользование паспортом другой страны территории Украины.

Однако глава Государственной миграционной службы пояснила, что при рассмотрении в парламенте эти основания будут еще менять.

"Также там говорится о том, что иностранные военнослужащие, воюющие за Украину (в том числе из страны-агрессора) и у которых истек срок действия паспорта, все равно могут податься на гражданство Украины. Так же и члены их семей. Им тоже не нужно подавать" обязательство отказаться от гражданства другой страны – только декларацию о том, что в Украине они будут пользоваться исключительно украинским паспортом", – объяснила Наталья Науменко.

По ее словам, в законе о гражданстве Украины заложены принципы множественного гражданства. В частности, там говорится, что в случае, если гражданин Украины получил подданство другого государства, в нашей стране он использует исключительно украинский паспорт и считается украинским подданным.

"То есть фактически государство определило, что иногда человек может иметь другое гражданство, но не пользоваться им в Украине. Также мы понимаем, что военные, защищавшие или защищающие территориальную целостность Украины, просто не могут выйти из предыдущего гражданства", – заявила глава Государственной миграционной службы.

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