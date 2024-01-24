Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что на самом деле этот вопрос обсуждали еще с 2019 года, когда президент внес первый законопроект. В то же время теперь многие украинцы выехали из Украины и это огромный человеческий капитал, который может вкладывать силу и душу в развитие нашей страны.
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Что нового предполагает проект закона о множественном гражданстве
Наталья Науменко заявила, что граждане ЕС и стран "Большой семерки" могут по упрощенной процедуре получить гражданство Украины и не выходить из своего первого гражданства.
Правительство и президент будут потом еще рассматривать вопросы, чтобы расширить круг таких стран. Также претенденты должны будут сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и Конституции Украины. У них на это есть три года,
– заявила должностница.
По ее словам, проект закона четко определяет основания потери гражданства. В частности, забрать гражданство могут из-за:
- вопросов национальной безопасности,
- пользование паспортом другой страны территории Украины.
Однако глава Государственной миграционной службы пояснила, что при рассмотрении в парламенте эти основания будут еще менять.
"Также там говорится о том, что иностранные военнослужащие, воюющие за Украину (в том числе из страны-агрессора) и у которых истек срок действия паспорта, все равно могут податься на гражданство Украины. Так же и члены их семей. Им тоже не нужно подавать" обязательство отказаться от гражданства другой страны – только декларацию о том, что в Украине они будут пользоваться исключительно украинским паспортом", – объяснила Наталья Науменко.
По ее словам, в законе о гражданстве Украины заложены принципы множественного гражданства. В частности, там говорится, что в случае, если гражданин Украины получил подданство другого государства, в нашей стране он использует исключительно украинский паспорт и считается украинским подданным.
"То есть фактически государство определило, что иногда человек может иметь другое гражданство, но не пользоваться им в Украине. Также мы понимаем, что военные, защищавшие или защищающие территориальную целостность Украины, просто не могут выйти из предыдущего гражданства", – заявила глава Государственной миграционной службы.
Зеленский внес в Раду проект закона о множественном гражданстве
- Владимир Зеленский в День соборности внес в Верховную Раду законопроект о №10425 о множественном гражданстве. По словам президента, это нужно, чтобы украинцы по происхождению стали украинцами и по паспорту – на законодательном уровне.
- Впоследствии на сайте Верховной Рады появился текст проекта закона. Он предусматривает разрешение иметь наше гражданство всем этническим украинским и их потомкам из разных стран мира, кроме граждан России.
- Если у украинцев есть паспорт страны, которую Верховная Рада признает государством-агрессором или государством-оккупантом, то они должны подать обязательство прекратить иностранное гражданство.
- Более того, потерять иностранное гражданство можно в определенных случаях. Подробнее о них читайте по ссылке.