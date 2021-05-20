Проект закона №5506 появился на сайте Верховной Рады 20 мая. Кстати, анонсировал президент в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
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Законопроект определяет коренные народы Украины
Под коренным народом понимают автохтонное этническое сообщество, которое:
- сформировалось на территории Украины,
- является носителем самобытного языка и культуры,
- имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы,
- самоосознает себя коренным народом Украины,
- составляет этническое меньшинство в составе его населения,
- не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, крымские татары, караимы, крымчаки. Согласно законопроекту, отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины запрещается.
Коренные народы имеют право на самоопределение в Украине, устанавливают свой политический статус в рамках Конституции и законов, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Кроме того, законопроект определяет:
- основополагающие права коренных народов, в частности говорится и о правах человека;
- культурные права, предусматривающие в том числе и соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия;
- также образовательные, языковые, информационные права. В частности государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины;
- право на устойчивое развитие, статус представительных органов и международное представительство.