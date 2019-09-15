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      Проект госбюджета-2020: какую сумму Кабмин планирует выделить на оборону

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      Сколько Кабмин планирует выделить на оборону
      Сколько Кабмин планирует выделить на оборону / Иллюстративное фото

      Правительство собирается заложить 245,8 миллиарда гривен для обеспечения обороны и безопасности страны. Правда, в этом вопросе есть новации, которые касаются распределения средств Советом нацбезопасности и обороны Украины.

      Об этом на брифинге рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

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      Мы планируем разделить среди разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне, 245,8 миллиарда гривен в 2020 году. Не вся эта цифра распределена по конкретным распорядителям. Есть отдельная новая статья – это те средства, которые должны быть перераспределены СНБО,
      – уточнила она.

      По словам Маркаровой, поскольку это деление не сделано до подачи бюджета Кабмином, эти средства сейчас просто заложили.

      "До второго чтения мы получим решение СНБО и дополнительно распределим их на всех распорядителей", – подчеркнула министр.

      Также она высказалась о поддержке Национального общественного телевидения. Маркарова сказала, что она заложена в полном объеме.

      Читайте также: Проект госбюджета на 2020 год: какую сумму доходов заложил Кабмин

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет Оксана Маркарова Министерство финансов Украины Деньги СНБО Кабинет Министров Украины
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