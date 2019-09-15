Проєкт держбюджету-2020: яку суму Кабмін планує виділити на оборону

Уряд збирається закласти 245,8 мільярда гривень для забезпечення оборони та безпеки країни. Щоправда, у цьому питанні є новації, які стосуються розподілу коштів Радою нацбезпеки і оборони України.

Про це на брифінгу розповіла міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

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Ми плануємо розділити поміж різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони 245,8 мільярда гривень у 2020 році. Не вся ця цифра розподілена по конкретних розпорядниках. Є окрема нова стаття – це ті кошти, які мають бути перерозподілені РНБО,

– уточнила вона.

За словами Маркарової, оскільки цей розподіл не здійснили до подачі бюджету Кабміном, ці кошти зараз просто заклали.

"До другого читання, ми отримаємо рішення РНБО, і додатково розподілимо їх на всіх розпорядників", – наголосила міністерка.

Також вона висловилася про підтримку Національного суспільного телебачення. Маркарова сказала, що вона закладена у повному обсязі.

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