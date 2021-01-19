Первая немецкая компания отказалась от сотрудничества в российском проекте "Северный поток-2". Bilfinger SE покидает проект из-за недавнего ужесточения санкций США против предприятий, которые помогают в строительстве и запуске газопровода.

Теперь в компании, которая занимается строительством и инжинирингом, опасаются, что "Северный поток-2" подаст на них в суд. Об этом информирует Немецкая газета Bild.

Кстати США ввели санкции против судна, которое строит "Северный поток-2": что они предусматривают

Об отказе от сотрудничества

Как отмечает издание, компания уведомила США о том, что планирует соблюдать нормы американского закона и расторгает договоры о сотрудничестве с "Северным потоком-2".

У Bilfinger было несколько контрактов с "Северным потоком-2". В частности, контракт на разработку систем безопасности для газопровода на 15 миллионов евро.

Строительство "Северного потока-2" снова приостановили

Строительство "Северного потока-2" отложили на неопределенный срок.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, отсрочка продлится минимум 2 недели.

В то же время депутат Бундестага и большой сторонник "Северного потока-2" Вальдемар Гердт считает, что это решение обусловлено экономическими соображениями.

Обратите внимание! Работы должны были возобновить 15 января. За день до этого трубоукладчик "Фортуна" вышел из немецкого порта Висмар, где судно было пришвартовано с конца декабря. Это показали данные международной системы позиционирования морских судов. Также в системе судно обновило место назначения из порта Висмар на "море".