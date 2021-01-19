Санкции США в действии: "Северный поток-2" покинула первая немецкая компания
Первая немецкая компания отказалась от сотрудничества в российском проекте "Северный поток-2". Bilfinger SE покидает проект из-за недавнего ужесточения санкций США против предприятий, которые помогают в строительстве и запуске газопровода.
Теперь в компании, которая занимается строительством и инжинирингом, опасаются, что "Северный поток-2" подаст на них в суд. Об этом информирует Немецкая газета Bild.
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Об отказе от сотрудничества
Как отмечает издание, компания уведомила США о том, что планирует соблюдать нормы американского закона и расторгает договоры о сотрудничестве с "Северным потоком-2".
У Bilfinger было несколько контрактов с "Северным потоком-2". В частности, контракт на разработку систем безопасности для газопровода на 15 миллионов евро.
Строительство "Северного потока-2" снова приостановили
- Строительство "Северного потока-2" отложили на неопределенный срок.
- Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, отсрочка продлится минимум 2 недели.
- В то же время депутат Бундестага и большой сторонник "Северного потока-2" Вальдемар Гердт считает, что это решение обусловлено экономическими соображениями.
Строительство "Северного потока-2": кратко
- Это проект российской компании "Газпром", который предусматривает строительство газопровода из России в Европу в обход Украины.
- Против строительства "Северного потока-2" выступил ряд европейских стран и США.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. Из-за этого строительство остановили.
- В декабре 2020 года Россия возобновила строительство "Северного потока-2".
- Пакет новых санкций США ввели в начале 2021 года, которые предусмотрены оборонным бюджетом страны.
- В ближайшие дни Госдепартамент внесет в черный список все компании, участвующие в проекте.
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