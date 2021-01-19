Перша німецька компанія відмовилася від співпраці у російському проєкті "Північний потік-2". Bilfinger SE покидає проєкт через недавнє посилення санкцій США проти підприємств, які допомагають у будівництві та запуску газогону.

Тепер в компанії, яка займається будівництвом та інжинірингом, побоюються, що "Північний потік-2" подасть на них до суду. Про це інформує німецька газета Bild.

До речі США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2": що вони передбачають

Про відмову від співпраці

Як зазначає видання, компанія повідомила США про те, що планує дотримуватися норм американського закону і розриває договори про співпрацю з "Північним потоком-2".

У Bilfinger було кілька контрактів із "Північним потоком-2". Зокрема, контракт на розробку систем безпеки для газопроводу на 15 мільйонів євро.

Будівництво "Північного потоку-2" знову призупинили

Будівництво "Північного потоку-2" відклали на невизначений термін.

Як повідомляє Handelsblatt з посиланням на оператора проєкту компанію Nord Stream 2 AG, відтермінування триватиме щонайменше 2 тижні.

Водночас депутат Бундестагу і великий прихильник "Північного потоку-2" Вальдемар Гердт вважає, що це рішення зумовлене економічними міркуваннями.

Зверніть увагу! Роботи мали відновити 15 січня. За день до цього трубоукладальник "Фортуна" вийшов з німецького порту Вісмар, де судно було пришвартовано з кінця грудня. Це засвідчили дані міжнародної системи позиціонування морських суден. Також у системі судно оновило місце призначення з порту Вісмар на "море".