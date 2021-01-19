Санкції США в дії: "Північний потік-2" покинула перша німецька компанія
Перша німецька компанія відмовилася від співпраці у російському проєкті "Північний потік-2". Bilfinger SE покидає проєкт через недавнє посилення санкцій США проти підприємств, які допомагають у будівництві та запуску газогону.
Тепер в компанії, яка займається будівництвом та інжинірингом, побоюються, що "Північний потік-2" подасть на них до суду. Про це інформує німецька газета Bild.
До речі США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2": що вони передбачають
Про відмову від співпраці
Як зазначає видання, компанія повідомила США про те, що планує дотримуватися норм американського закону і розриває договори про співпрацю з "Північним потоком-2".
У Bilfinger було кілька контрактів із "Північним потоком-2". Зокрема, контракт на розробку систем безпеки для газопроводу на 15 мільйонів євро.
Будівництво "Північного потоку-2" знову призупинили
- Будівництво "Північного потоку-2" відклали на невизначений термін.
- Як повідомляє Handelsblatt з посиланням на оператора проєкту компанію Nord Stream 2 AG, відтермінування триватиме щонайменше 2 тижні.
- Водночас депутат Бундестагу і великий прихильник "Північного потоку-2" Вальдемар Гердт вважає, що це рішення зумовлене економічними міркуваннями.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Це проєкт російської компанії "Газпром", який передбачає будівництво газогону з Росії у Європу в обхід України.
- Проти будівництва "Північного потоку-2" виступила низка європейських країн та США.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині. Через це будівництво зупинили.
- У грудні 2020 року Росія відновила будівництво "Північного потоку-2".
- Пакет нових санкцій США ввели на початку 2021 року, які передбачені оборонним бюджетом країни.
- Найближчими днями Держдепартамент внесе у чорний список усі компанії, які беруть участь у проєкті.
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