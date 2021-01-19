США ввели санкції проти судна, яке будує "Північний потік-2": що вони передбачають
У США 19 січня запровадили санкції проти прокладального судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2". Окрім того, під санкції потрапив і власник "Фортуни".
Ці санкції передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів та майна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
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Напередодні у США повідомили німецьку сторону про наміри накласти санкції на "Фортуну". У Берліні заявили, що "з жалем взяли до відома цю заяву".
У Німеччині також заявили, що США використовують санкції для втручання в їхню зовнішню та енергетичну політику.
"Північний потік-2": що відомо
- "Північний потік-2" – газопровід, який Німеччина та Росія будують в обхід України. Якщо його добудують, Україна щороку втрачатиме значні гроші.
- Проти будівництва "Північного потоку-2" виступає низка європейських країн.
- Роботу над проєктом газопроводу призупинили у 2019 році через санкції з боку США.
- У грудні 2020 року будівництво "Північного потоку-2" відновили. Однак робота тривала лічені дні.
- Повторного зупинення будівництва домоглися німецькі екологи.
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