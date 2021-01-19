У США 19 січня запровадили санкції проти прокладального судна "Фортуна", яке будує "Північний потік-2". Окрім того, під санкції потрапив і власник "Фортуни".

Ці санкції передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів та майна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

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Напередодні у США повідомили німецьку сторону про наміри накласти санкції на "Фортуну". У Берліні заявили, що "з жалем взяли до відома цю заяву".

У Німеччині також заявили, що США використовують санкції для втручання в їхню зовнішню та енергетичну політику.