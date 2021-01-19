США ввели санкции против судна, которое строит "Северный поток-2": что они предусматривают
В США 19 января ввели санкции против прокладочного судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2". Кроме того, под санкции попал и владелец "Фортуны".
Эти санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
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Накануне в США уведомили немецкую сторону о намерениях наложить санкции на "Фортуну". В Берлине заявили, что "с сожалением приняли к сведению это заявление".
В Германии также заявили, что США используют санкции для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.
"Северный поток-2": Что известно
- "Северный поток-2" – газопровод, который Германия и Россия строят в обход Украины. Если его достроят, Украина ежегодно будет терять значительные деньги.
- Против строительства "Северного потока-2" выступает ряд европейских стран.
- Работу над проектом газопровода приостановили в 2019 году из-за санкций со стороны США.
- В декабре 2020 года строительство "Северного потока-2" возобновили. Однако работа длилась считанные дни.
- Повторной остановки строительства добились немецкие экологи.
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