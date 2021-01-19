В США 19 января ввели санкции против прокладочного судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2". Кроме того, под санкции попал и владелец "Фортуны".

Эти санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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Накануне в США уведомили немецкую сторону о намерениях наложить санкции на "Фортуну". В Берлине заявили, что "с сожалением приняли к сведению это заявление".

В Германии также заявили, что США используют санкции для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.