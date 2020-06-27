Коммунальный транспорт в Киеве снова меняет правила проезда. С 1 июля льготники, которые не зарегистрированы в столице, теряют право бесплатного проезда, а участники боевых действий вынуждены будут получать карточку киевлянина.

В столице продолжают реформу транспортной системы, но об улучшении комфорта для пассажиров пока речь не идет – меняются только правила проезда. Сайт 24 канала уже сообщал, что с первого июля не все льготники будут ездить бесплатно.

Подробно об этом читайте здесь В Киеве изменят правила проезда для льготников

Что изменится

В связи с тем, что из государственного бюджета не возмещают за проезд льготников, которые не зарегистрированы в столице, Киев вынужден прекратить льготы для них. Об этом сообщал городской голова Виталий Кличко.

Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях,

– говорится в сообщении мэра.

По словам Виталия Кличко, он не единоразово обращался в Кабинет министров и просил решить проблему, но это не помогло.

Виталий Кличко / Фото с его официальной страницы в Фейсбук

Общие основания для проезда тоже меняются с июля – коммунальный транспорт продолжает внедрять действие электронного билета. Июнь это последний месяц, когда пассажирам будет разрешен проезд по бумажным билетам.

Напомним, что в киевском метрополитене уже нельзя проехать с жетоном. Теперь очередь дошла и до остального коммунального транспорта – автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек и фуникулера. С июля будет действовать только электронный билет или карточка киевлянина. Исключением остаются маршрутки.

Отменяют ли льготы для УБД

Нет, не отменяют. Но лицам, которые имеют удостоверение участника боевых действий и они зарегистрированы или работают в Киеве, придется получить карточку киевлянина, если они хотят в дальнейшем пользоваться льготами. Это бесплатно, но поморочиться придется. Карточки продолжает выдавать Ощадбанк.

По самому же удостоверению УБД льготный проезд будет невозможен. Правильно ли это? Шоумен, волонтер и политик Сергей Притула считает, что это стыд.

Получается, что теперь всем ветеранам с УБД надо будет еще дополнительно оформлять электронную Карточку киевлянина – выстоять очередь в Сбербанк и принести кипу документов и справок. И только когда вы пройдете все круги ада, вы получите пластиковый прямоугольник, показывающий, что вы киевлянин,

– возмущается Сергей Притула в Фейсбуке.

Правда, до конца политик в ситуации не разобрался. Он написал, что ветеранам, которые в Киеве проездом также придется обращаться в банк.

Сергей Притула / Фото с его официальной страницы в Фейсбук

"Что делать тем военным и ветеранам, которые в Киеве проездом? А все то же – топайте в банк, несите справки. Ну или платите полную стоимость за проезд. А деньги вам возможно когда-то кто-то вернет. А может и нет. Офигеть как удобно и человечно", – пишет Притула.

Но для таких ветеранов, как и других граждан, которые не зарегистрированы в столице, вообще отменяются льготы в Киеве.

Как теперь будут ездить льготники в Киеве

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку – при оплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

Отныне возмещение затрат на проезд будут делать органы социальной защиты населения по месту регистрации человека.

Как пояснил в комментарии для сайта 24 канала эксперт по вопросам реформирования транспортной системы Киева Олесь Олийнык, такое решение городской власти можно обжаловать в суде. Стоит отличать льготы, которые предоставляет государство и льготы, которые компенсируют из местного, киевского, бюджета, рассказал эксперт.

Получается, что киевская власть может отказать в предоставлении льгот, которые гарантированы государством и такое решение вполне можно отменить в судебном порядке,

– сказал Олесь Олейник.

Это можно трактовать как превышение полномочий органа местного самоуправления, подчеркнул эксперт.