Комунальний транспорт у Києві знову змінює правила проїзду. З 1 липня пільговики, які не зареєстровані у столиці, втрачають право безкоштовного проїзду, а учасники бойових дій змушені будуть отримувати картку киянина.

У столиці продовжують реформу транспортної системи, але про покращення комфорту для пасажирів наразі мова не йде – змінюються лише правила проїзду. Сайт 24 каналу вже повідомляв, що з першого липня не всі пільговики їздитимуть безкоштовно.

Детально про це читайте тут У Києві змінять правила проїзду для пільговиків

Що зміниться

У зв’язку з тим, що з державного бюджету не відшкодовують за проїзд пільговиків, які не зареєстровані у столиці, Київ змушений припинити пільги для них. Про це повідомляв міський голова Віталій Кличко.

Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах,

– йдеться у повідомлені мера.

Зі слів Віталія Кличка, він не одноразово звертався до Кабінету міністрів й просив вирішити проблему, але це не допомогло.

Віталій Кличко / Фото з його офіційної сторінки у Фейсбук

Загальні підстави для проїзду теж змінюються з липня – комунальний транспорт продовжує впроваджувати дію електронного квитка. Червень це останній місяць, коли пасажирам буде дозволено проїзд за паперовими квитками.

Нагадаємо, що у київському метрополітені вже не можна проїхати з жетоном. Тепер черга дійшла й до решти комунального транспорту – автобусів, тролейбусів, трамваїв, електричок та фунікулера. З липня діятиме лише електронний квиток або ж картка киянина. Виключенням лишаються маршрутки.

Чи скасовують пільги для УБД

Ні, не скасовують. Але особам, які мають посвідчення учасника бойових дій й вони зареєстровані або працюють у Києві, доведеться отримати картку киянина, якщо вони хочуть надалі користуватися пільгами. Це безкоштовно, але поморочитись доведеться. Картки продовжує видавати Ощадбанк.

За самим же посвідченням УБД пільговий проїзд буде неможливий. Чи це правильно? Шоумен, волонтер та політик Сергій Притула вважає, що це сором.

Виходить, що тепер усім ветеранам з УБД треба буде ще додатково оформлювати електронну Картку киянина – вистояти чергу в Ощадбанк та принести стос документів та довідок. І лише коли ви пройдете всі кола пекла, ви отримаєте пластиковий прямокутник, який засвідчує, що ви киянин,

– обурюється Сергій Притула у Фейсбуці.

Щоправда, до кінця політик у ситуації не розібрався. Він написав, що ветеранам, які у Києві проїздом також доведеться звертатися в банк.

Сергій Притула / Фото з його офіційної сторінки у Фейсбук

"Що робити тим військовим та ветеранам, які в Києві проїздом? А все те саме – топайте в банк, несіть довідки. Ну або сплачуйте повну вартість за проїзд. А гроші вам можливо колись хтось поверне. А може і ні. Офігіти як зручно та людяно", – пише Притула.

Але ж для таких ветеранів, як й інших громадян, які не зареєстровані у столиці, взагалі скасовуються пільги у Києві.

Як тепер їздитимуть пільговики у Києві

З 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним в громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Відтепер відшкодування витрат на проїзд будуть робити органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.

Як пояснив у коментарі для сайту 24 каналу експерт з питань реформування транспортної системи Києва Олесь Олійник, таке рішення міської влади можна оскаржити в суді. Варто відрізняти пільги, які надає держава та пільги, які компенсують з місцевого, київського, бюджету, розповів експерт.

Виходить, що київська влада може відмовити у наданні пільг, які гарантовані державою і таке рішення цілком можна скасувати у судовому порядку,

– сказав Олесь Олійник.

Це можна трактувати як перевищення повноважень органу місцевого самоврядування, наголосив експерт.