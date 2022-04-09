Проезжала на параде: россияне цинично врут, что не имеют "Точки-У"

В России продолжают врать о своих преступлениях против Украины. Попытка откреститься от удара по вокзалу Краматорска провалилась.

Сначала путинские СМИ опубликовали новость об обстреле раньше, чем российские войска выпустили ракету. Потом – вообще отредактировали сообщение и обвинили в ударе Украину, мол, у России нет "Точки-У" (именно из нее обстреляли Краматорск). Ведущая Екатерина Соляр в эфире 24 канала показала доказательство, что такое оружие у россиян все-таки есть.

Обратите внимание Пентагон убежден, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия

Екатерина Соляр рассказала, что получила сообщение из Краснодарского края с утверждением, что никакой "Точки-У" на вооружении у России "давно нет". Очередной фейк, которым пропагандисты кормят россиян, удалось опровергнуть.

"30 лет, говорят, уже нет, а в 2021 году она у них, почему-то, была. Даже больше – на параде. Красиво проезжала парадом 9 мая", – сказала ведущая 24 каналу.

"Точка-У" на российском параде: смотрите видео

Заметьте, что в результате обстрела российскими оккупантами железнодорожного вокзала Краматорска погибли 52 человека, более 100 – получили ранения.