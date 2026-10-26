Новая профессия после испытаний войны: как украинцев готовят к восстановлению страны

В Украине завершился пилотный этап программы профессиональной подготовки для людей, которые из-за войны или сложных жизненных обстоятельств нуждаются в новых возможностях для трудоустройства. Первые 40 участников освоили профессии каменщика и штукатура, которые необходимы для восстановления жилья и инфраструктуры.

Программа "Строим будущее: экономическая реинтеграция через профессиональную подготовку уязвимых групп населения" реализуется Ассоциацией инновационного и цифрового образования (AIDE) совместно с благотворительным фондом "Вместе для Украины" (Razom). Инициатива призвана помочь внутренне перемещенным лицам, ветеранам, женщинам, молодежи и людям с инвалидностью получить новую профессию, найти работу и стать экономически самостоятельными.

Пилотный этап проекта состоялся в Одессе на базе Государственного учебного заведения "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры". О результатах обучения, его практической составляющей и планах по развитию инициативы рассказали представители образовательной отрасли, организаторы и партнеры программы.

Как проходило обучение будущих строителей

Потребность в таких программах растет на фоне полномасштабной войны, которая вынудила миллионы украинцев покинуть свои дома, потерять работу или искать новые пути профессиональной реализации после возвращения с фронта. В то же время стране нужны квалифицированные работники, которые будут участвовать в восстановлении разрушенных домов, школ, больниц и другой инфраструктуры.

В рамках первого этапа программы профессиональную подготовку прошли 40 украинцев. Участников разделили на две группы по 20 человек, которые обучались профессиям каменщика и штукатура.

Программу завершили 40 участников / Фото, предоставленные 24 Каналу

Участники получали теоретические знания и осваивали практические навыки, необходимые для работы в строительной отрасли. В частности, они учились выполнять строительные и отделочные работы, работать с материалами и инструментами.

Директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак подчеркнул, что профессиональное образование должно соответствовать потребностям как людей, так и экономики. По его словам, особенно важно поддерживать тех, кому из-за войны или сложных жизненных обстоятельств нужна возможность начать профессиональный путь заново.

Сегодня профессиональное образование должно быть максимально приближено к реальным потребностям людей и экономики. Особенно важно создавать возможности для тех, кто из-за войны или сложных жизненных обстоятельств нуждается в новом профессиональном старте,

– подчеркнул Александр Лончак.

Он добавил, что такие программы демонстрируют, как сотрудничество государства, учебных заведений, общественных организаций и благотворительных партнеров может давать конкретный результат.

"Мы не просто обучаем людей новым профессиям – мы создаем предпосылки для их экономической самостоятельности и одновременно готовим специалистов, которые нужны для восстановления Украины", – отметил он.

Особенность программы – практическая направленность. Ее цель заключается не только в получении новых знаний, но и в подготовке к конкретной работе, которая может обеспечить человеку занятость, стабильный доход и возможности для профессионального развития.

Заместитель директора Департамента образования и науки Одесского городского совета Михаил Ануфриев подчеркнул, что профессиональная переподготовка важна не только для трудоустройства, но и для социальной адаптации и экономической устойчивости сообщества.

Для Одессы чрезвычайно важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста, прежней профессии или жизненных обстоятельств, имел возможность учиться, работать и реализовывать свой потенциал. Мы видим, насколько актуальны программы профессиональной переподготовки для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, женщин и молодежи,

– подчеркнул Михаил Ануфриев.

По его словам, это не только вопрос занятости, но и социальной адаптации, уверенности в собственном будущем и экономической устойчивости нашего сообщества. Поэтому такие инициативы необходимо развивать и расширять.

Практические навыки для работы в строительной отрасли

Для организации обучения использовали материально-техническую базу лицея и профессиональный опыт его преподавателей. Во время практических занятий участники осваивали технологии выполнения строительных и отделочных работ, учились работать с различными материалами и инструментами и приобретали навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности.

Директор Государственного учебного заведения "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры" Игорь Черненко рассказал, что в ходе обучения особое внимание уделялось формированию практических компетенций. По его словам, важно, чтобы выпускники могли применять полученные знания непосредственно на рабочих местах.

Для нас особенно ценно видеть, как люди, которые еще недавно не имели опыта в строительной сфере, постепенно осваивают новую профессию и начинают уверенно выполнять практические задания. Профессии каменщика и штукатура требуют ответственности, точности и мастерства, и именно на формирование этих компетенций направлено обучение,

– рассказал Игорь Черненко.

Профессиональное обучение как путь к экономической самостоятельности

Организаторы подчеркивают, что задача программы значительно шире, чем просто обучение новой профессии. Инициатива должна стать действенным механизмом экономической реинтеграции украинцев, которые из-за войны или других жизненных обстоятельств оказались в сложном положении.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны и членов их семей, людей с инвалидностью, пенсионеров, молодежь и женщин. Она призвана помочь им сменить профессию, вернуться к трудовой деятельности или получить новые возможности для заработка.

Ключевая идея проекта – превратить социальную поддержку в экономическую самостоятельность, а профессиональное обучение сделать одним из инструментов восстановления страны.

Заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко отметил, что восстановление Украины зависит не только от международной помощи, инвестиций и восстановления инфраструктуры, но и от людей, которые работают, создают товары и услуги и формируют добавленную стоимость.

Мы привыкли говорить о восстановлении Украины прежде всего в контексте международной помощи, инвестиций и восстановления инфраструктуры. Но основой любой экономики являются люди, которые работают, создают товары и услуги и формируют добавленную стоимость. Именно поэтому мы рассматриваем профессиональную подготовку уязвимых групп населения не только как социальный, но прежде всего как экономический инструмент,

– отметил Дмитрий Бондаренко.



Профессиональная подготовка – важный экономический инструмент / Фото предоставлено 24 Каналу

Он подчеркнул, что логика программы заключается в том, что человек должен получить востребованную профессию, найти работу или открыть собственное дело, получать доход, обеспечивать семью, платить налоги и вносить вклад в рост ВВП Украины. По его словам, это даст участникам возможность перейти от длительной зависимости от социальной помощи к самостоятельному обеспечению и активному участию в экономической жизни страны.

Он также подчеркнул, что после выпуска первых 40 участников стратегической целью организаторов является создание модели, которую можно будет масштабировать на всю страну. По мнению Дмитрия Бондаренко, восстановление Украины начинается не только с реконструкции зданий и инфраструктуры, но и с развития человеческого капитала, расширения экономических возможностей украинцев и подготовки квалифицированных кадров для отечественных работодателей.

От пилотного проекта – к Национальному кадровому резерву

По замыслу организаторов, программа должна стать первым этапом создания Национального кадрового резерва для восстановления Украины. Речь идет о системе профессиональной подготовки и вовлечения в экономическую деятельность внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны, людей с инвалидностью и представителей других уязвимых групп населения.

В дальнейшем организаторы планируют расширять географию обучения, привлекать новые категории участников и готовить специалистов по другим профессиям, востребованным на украинском рынке труда. Также предусмотрено привлечение новых работодателей, организаций и провайдеров профессионального обучения к формированию Национального кадрового резерва для восстановления Украины.

Каждый украинец, который осваивает новую профессию и находит работу, – это не только личная история успеха. Это новые возможности для семьи, дополнительная рабочая сила для бизнеса, поступления в бюджеты и вклад в восстановление экономики государства.