04:49
12 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Профессия для настоящих мужчин: на Житомирщине лесники соревновались за звание лучшего

      20 Читати новину українською

      На Житомирщине два десятка смельчаков на скорость разбирали бензопилы, срезали ветви и валили высокие деревья. Все это для того, чтобы получить звание лучшего лесничего.

      Соревнования проходили в Коростышевском лесничестве. Конкурсанты должны умело срезать ветви из ствола, а потом еще и ювелирно распилить бревно.

       Интересно! На Херсонщине выбрали самый большой арбуз в Украине

      "Лесник – это профессия для настоящих мужчин", – заверил участник соревнований Владимир Литвинчук.

      лісники
      Конкурс состоял из нескольких этапов

      Самый сложный этап – сваливание бревна. Участникам следует собственноручно повалить 20-метровое дерево. Ствол должен упасть в специально установленную зону. Это удалось только молодому дебютанту соревнований.

      Лесник знает, когда одно дерево свалил, то два посадить надо в первую очередь,
      – отметил участник соревнований Сергей Гаевский.

      Все испытания для лесничих – ежедневная работа. А соревнования – это возможность поделиться опытом с коллегами.

      лісникиСоревнования проходили в Коростышевском лесничестве

      Победители получили кубки и бензопилы, а вот лесничеству, которое в этом году показало худший результат придется принимать соревнования у себя в следующем году.

      blog_ava
      Янина Соколова о скандальном обращении грузинского ведущего, обматерившего Путина
      11 августа
      224
      Теги: Новости Украины Новости Житомира
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      11 августа , 22:15 Главные новости 11 августа: Путин съездил в Крым и столкновения в Иерусалиме
      552
      Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      11 августа , 22:00 Супрун у міністри та Офіс президента проти журналістів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1240
      Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      11 августа , 21:09 Пять лет неволи и пыток: откровенное интервью с матерью пленника России Станислава Клыха
      Катерина Петренко 177
      Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      11 августа , 21:00 Последствия беседы с Путиным, жуткие подробности пленника Кремля о пытках – топ-5 видео недели
      616
      Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      11 августа , 20:30 Курбан-Байрам 2019: история, традиции и празднование в Украине
      Наталя Сколоздра 1376
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук