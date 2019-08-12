Профессия для настоящих мужчин: на Житомирщине лесники соревновались за звание лучшего

На Житомирщине два десятка смельчаков на скорость разбирали бензопилы, срезали ветви и валили высокие деревья. Все это для того, чтобы получить звание лучшего лесничего.

Соревнования проходили в Коростышевском лесничестве. Конкурсанты должны умело срезать ветви из ствола, а потом еще и ювелирно распилить бревно.

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"Лесник – это профессия для настоящих мужчин", – заверил участник соревнований Владимир Литвинчук.



Конкурс состоял из нескольких этапов

Самый сложный этап – сваливание бревна. Участникам следует собственноручно повалить 20-метровое дерево. Ствол должен упасть в специально установленную зону. Это удалось только молодому дебютанту соревнований.

Лесник знает, когда одно дерево свалил, то два посадить надо в первую очередь,

– отметил участник соревнований Сергей Гаевский.

Все испытания для лесничих – ежедневная работа. А соревнования – это возможность поделиться опытом с коллегами.

Соревнования проходили в Коростышевском лесничестве

Победители получили кубки и бензопилы, а вот лесничеству, которое в этом году показало худший результат придется принимать соревнования у себя в следующем году.