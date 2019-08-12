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      Професія для справжніх чоловіків: на Житомирщині лісничі змагались за звання кращого

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      На Житомирщині два десятки відчайдухів на швидкість розбирали бензопили, зрізали гілки та звалювали височезні дерева. Усе це для того, щоб здобути звання кращого лісничого.

      Змагання відбувалися у Коростишівському лісництві. Конкурсанти повинні вправно зрізати гілки зі стовбура, а потім ще й ювелірно розпилювати колоду.

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      "Лісник – це професія для справжніх чоловіків", – запевнив учасник змагань Володимир Литвинчук.

      лісники
      Конкурс складався з кількох етапів

      Найскладніший етап – звалювання колоди. Учасники слід власноруч повалити 20-метрове дерево. Стовбур має потрапити у спеціально встановлену зону. Це вдалося лише молодому дебютанту змагань.

      Лісник знає, коли одне дерево звалив, то два посадити треба в першу чергу,
      – наголосив учасник змагань Сергій Гаєвський.

      Всі випробування для лісничих – щоденна робота. А змагання – це можливість поділитися досвідом із колегами.

      лісники
      Змагання відбувалися у Коростишівському лісництві

      Переможці отримали кубки та бензопили, а от лісництву, яке цьогоріч показало найгірший результат доведеться приймати змагання у себе наступного року.

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      Теги: Новини України Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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