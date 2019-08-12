Професія для справжніх чоловіків: на Житомирщині лісничі змагались за звання кращого

На Житомирщині два десятки відчайдухів на швидкість розбирали бензопили, зрізали гілки та звалювали височезні дерева. Усе це для того, щоб здобути звання кращого лісничого.

Змагання відбувалися у Коростишівському лісництві. Конкурсанти повинні вправно зрізати гілки зі стовбура, а потім ще й ювелірно розпилювати колоду. Цікаво! На Херсонщині обрали найбільший кавун в Україні "Лісник – це професія для справжніх чоловіків", – запевнив учасник змагань Володимир Литвинчук.

Конкурс складався з кількох етапів Найскладніший етап – звалювання колоди. Учасники слід власноруч повалити 20-метрове дерево. Стовбур має потрапити у спеціально встановлену зону. Це вдалося лише молодому дебютанту змагань. Лісник знає, коли одне дерево звалив, то два посадити треба в першу чергу,

– наголосив учасник змагань Сергій Гаєвський. Всі випробування для лісничих – щоденна робота. А змагання – це можливість поділитися досвідом із колегами.

Змагання відбувалися у Коростишівському лісництві Переможці отримали кубки та бензопили, а от лісництву, яке цьогоріч показало найгірший результат доведеться приймати змагання у себе наступного року.

Джерело: 24 канал