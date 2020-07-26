Вьетнамские власти приняли решение запретить продажу диких животных на оптовых рынках, также это касается и импорта дичи. На такой шаг во Вьетнаме пошли, чтобы сделать невозможным возникновение новых эпидемий.

Закрыть рынки с дичью просили организации по защите окружающей среды

Гражданам запрещено охотиться на диких животных, сохранять их, транспортировать, а также торговать ими. Об этом информирует The Guardian.

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Таким образом власть надеется прекратить незаконную торговлю дичью и ее потребление. Ранее с просьбой закрыть такие рынки к правительству обращался ряд групп по защите окружающей среды.

Обратите внимание! Торговля дикими животными во Вьетнаме – это миллиардная индустрия. Именно Вьетнам – крупнейший потребитель дичи в Азии.

Отметим, что сейчас специалисты предполагают, что коронавирус распространился именно с оптовых рынков Китая, где торгуют дикими животными.