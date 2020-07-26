В'єтнамська влада ухвалила рішення заборонити продаж диких тварин на гуртових ринках, також це стосується й імпорту дичини. На такий крок у В'єтнамі пішли, аби унеможливити виникнення нових епідемій.

Закрити ринки з дичиною просили організації із захисту довкілля

Громадянам заборонено полювати на диких тварин, зберігати їх, транспортувати, а також торгувати ними. Про це інформує The Guardian.

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У такий спосіб влада сподівається припинити незаконну торгівлю дичиною та її споживання. Раніше з проханням закрити такі ринки до уряду зверталась низка груп із захисту довкілля.

Зверніть увагу! Торгівля дикими тваринами у В'єтнамі – це мільярдна індустрія.Саме В'єтнам – найбільший споживач дичини в Азії.

Зазначимо, що наразі фахівці припускають, що коронавірус поширився саме з гуртових ринків Китаю, де торгують дикими тваринами.