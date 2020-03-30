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      Профильный комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект

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      Члены комитета по вопросам финансов поддержали "антиколомойский" законопроект / Фото с Фейсбука Ярослава Железняка

      Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о банках и рекомендовал парламенту принять его.

      Об этом в фейсбуке написал нардеп от "Голоса" и первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

      Важно "Антиколомойский" законопроект: проголосует ли Рада, учитывая необходимый транш МВФ

      Он будет поддержан, согласно регламенту, как 2571-д, но в той редакции, которую предложило правительство,
      – сообщил Железняк.

      Ранее Кабинет Министров внес в Раду обновленную версию этого проекта закона. Согласно с ним:

      • Предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры выведения неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации.
      • Бывшие и действующие собственники банков, права которых были нарушены за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решение Кабмина, могут получить возмещение убытков только в денежной форме.
      • В законопроекте также указано, как эта сумма будет рассчитываться.

      Отметим, что принятие "антиколомойского" законопроекта и проекта закона о рынке земли является условием получения Украиной новой программы МВФ.

      Президент Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75 – 2 миллиарда долларов сразу в бюджет страны.

      Что известно об "антиколомойском" законопроекте?
      Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Законодательство Верховная Рада Деньги Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Приватбанк Банки Транш МВФ МВФ Партия Голос Кабинет Министров Украины Игорь Коломойский
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