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      Профільний комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт

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      Члени комітету з питань фінансів підтримали "антиколомойський" законопроєкт / Фото з фейсбуку Ярослава Железняка

      Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про банки та рекомендував парламенту ухвалити його.

      Про це у фейсбуці написав нардеп від "Голосу" та перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

      Важливо "Антиколомойський" законопроєкт: чи проголосує Рада, зважаючи на необхідний транш МВФ

      Він буде підтриманий, згідно з регламентом, як 2571-д, але у тій редакції, яку запропонував уряд,
      – повідомив Железняк.

      Раніше Кабінет Міністрів вніс у Раду оновлену версію цього проєкту закону. Згідно з ним:
      • Пропонується передбачити, що суди не можуть ухвалювати рішення, які приведуть до зупинки розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.
      • Колишні та чинні власники банків, права яких були порушені через незаконний акт НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку або рішення Кабміну, можуть отримати відшкодування збитків тільки в грошовій формі.
      • У законопроєкті також вказано, як ця сума буде розраховуватися.

      Зауважимо, що ухвалення "антиколомойського" законопроєкту та проєкту закону про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.

      Президент Володимир Зеленський повідомив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Законодавство Верховна Рада Гроші Новини України Новини політики Володимир Зеленський Приватбанк Банки Транш МВФ МВФ Партія Голос Кабінет Міністрів України Ігор Коломойський
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