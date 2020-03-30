Профільний комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про банки та рекомендував парламенту ухвалити його.

Про це у фейсбуці написав нардеп від "Голосу" та перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Важливо "Антиколомойський" законопроєкт: чи проголосує Рада, зважаючи на необхідний транш МВФ

Він буде підтриманий, згідно з регламентом, як 2571-д, але у тій редакції, яку запропонував уряд,

– повідомив Железняк.

Раніше Кабінет Міністрів вніс у Раду оновлену версію цього проєкту закону. Згідно з ним:

Пропонується передбачити, що суди не можуть ухвалювати рішення, які приведуть до зупинки розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.

Колишні та чинні власники банків, права яких були порушені через незаконний акт НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку або рішення Кабміну, можуть отримати відшкодування збитків тільки в грошовій формі.

У законопроєкті також вказано, як ця сума буде розраховуватися.

Зауважимо, що ухвалення "антиколомойського" законопроєкту та проєкту закону про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".