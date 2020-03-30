Профільний комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про банки та рекомендував парламенту ухвалити його.
Про це у фейсбуці написав нардеп від "Голосу" та перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Важливо "Антиколомойський" законопроєкт: чи проголосує Рада, зважаючи на необхідний транш МВФ
Він буде підтриманий, згідно з регламентом, як 2571-д, але у тій редакції, яку запропонував уряд,
– повідомив Железняк.
- Пропонується передбачити, що суди не можуть ухвалювати рішення, які приведуть до зупинки розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.
- Колишні та чинні власники банків, права яких були порушені через незаконний акт НБУ, Фонду гарантування, Мінфіну, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку або рішення Кабміну, можуть отримати відшкодування збитків тільки в грошовій формі.
- У законопроєкті також вказано, як ця сума буде розраховуватися.
Зауважимо, що ухвалення "антиколомойського" законопроєкту та проєкту закону про ринок землі є умовою отримання Україною нової програми МВФ.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що після виконання умов Фонду Україна протягом 15 днів отримає перший швидкий транш на 1,75 – 2 мільярди доларів одразу у бюджет країни.
Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники та ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".
Читайте також
-
З днем народження: красиві привітання у прозі та віршахсьогодні , 10:19
-
Курс валют на 30 березня: гривня дешевшає, але не суттєвосьогодні , 08:35
-
Ігоря Уманського звільнили з посади міністра фінансівсьогодні , 14:22
-
Коли кандидати чули про цілодобову роботу, то відмовлялися, – Арахамія про нові призначеннясьогодні , 12:21
-
Трамп назвав свою "прийнятну межу" кількості жертв коронавірусу у СШАсьогодні , 08:34
-
Українець помер у Португалії після побиття інспекторами міграційної служби, – ЗМІсьогодні , 12:48