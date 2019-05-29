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      Профильный комитет рассмотрел вопрос об отставке Гройсмана: что предложили

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      Комитет по правовой политике и правосудию во время заседания 29 мая предложил Верховной Раде решить вопрос об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана путем голосования.

      Вопрос об увольнении главы Кабмина рассмотрели первым, рассказывает журналистка 24 каналу в прямом эфире.

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      Напомним, Гройсман объявил о собственной отставке с поста премьер-министра Украины на брифинге 20 мая, в день инаугурации нового президента Владимира Зеленского

      Комитет решил, что депутаты сами должны решить, увольнять ли Гройсмана. Зато они напишут детальный анализ о рисках этого увольнения. Вопрос увольнения Гройсмана с должности будет рассматриваться в парламенте в четверг, 30 мая.

      Отметим, что если Верховная Рада уволит премьер-министра, то его обязанности до избрания нового правительства будет исполнять один из вице-премьеров.

      Пока не будет проведено парламентских выборов, а новые депутаты не примут присягу и не будет создана коалиция, соответственно нельзя будет определить, кто будет руководителем правительства или занимать определенные должности,
      – сказал член комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

      Что касается отставки главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, то регламент не предусматривает, чтобы их вопрос рассмотрели на комитете. Решение по этим увольнениям будет принимать только Верховная Рада.

      Также депутаты наконец снова рассмотрят избирательный кодекс во втором чтении, который предусматривает отмену мажоритарки и открытые избирательные списки. Его могут начать рассматривать уже на следующей неделе.

      Что известно о Владимире Гройсмане?Это – украинский политик, самый молодой в истории Украины руководитель Кабинета министров. Возглавляет правительство с 14 апреля 2016 года.

      Он был депутатом украинского парламента от "Блока Петра Порошенко", а с 27 ноября 2014 года – главой Верховной Рады Украины. Впоследствии на этом посту его сменил Андрей Парубий, а кресло премьера Гройсман занял с апреля 2016 года.

      Сейчас Гройсман готовится к участию в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Чиновник собирает команду для новой партии и обещает, что в нее войдут люди с опытом и хорошей репутацией.

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      Теги: Новости Украины Отставка Гройсмана Владимир Гройсман Новости политики Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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