Профільний комітет розглянув питання про відставку Гройсмана: що запропонували

Комітет з правової політики і правосуддя під час засідання 29 травня запропонував Верховній Раді вирішити питання про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана шляхом голосування.

Питання про звільнення голови Кабміну розглянули найпершим, розповідає журналістка 24 каналу у прямому ефірі.

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Нагадаємо, Гройсман оголосив про власну відставку з посади прем'єр-міністра України на брифінгу 20 травня, у день інавгурації нового президента Володимира Зеленського

Комітет вирішив, що депутати самі повинні вирішити, чи звільняти Гройсмана. Натомість вони напишуть детальний аналіз про ризики цього звільнення. Питання звільнення Гройсмана з посади розглядатиметься у парламенті у четвер, 30 травня.

Зазначимо, що якщо Верховна Рада таки звільнить прем'єр-міністра, то його обов'язки до обрання нового уряду виконуватиме один із віце-прем'єрів.

Доки не буде проведено парламентських виборів, а нові депутати не приймуть присягу і не буде створено коаліції, відповідно не можна буде визначити, хто буде керівником уряду чи займатиме певні посади,

– сказав член комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.

Щодо відставки голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака, то регламент не передбачає, аби їхні питання розглянули на комітеті. Рішення щодо цих звільнень прийматиме тільки Верховна Рада.

Також депутати нарешті знову розглянуть виборчий кодекс у другому читанні, який передбачає скасування мажоритарки та відкриті виборчі списки. Його можуть почати розглядати вже на наступному тижні.

Що відомо про Володимира Гройсмана?Це – український політик, наймолодший в історії України керівник Кабінету міністрів. Очолює уряд з 14 квітня 2016 року.



Він був депутатом українського парламенту від "Блоку Петра Порошенка", а з 27 листопада 2014 року – головою Верховної Ради України. Згодом на цій посаді його змінив Андрій Парубій, а крісло прем'єра Гройсман зайняв з квітня 2016 року.



Наразі Гройсман готується до участі у дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня. Чиновник збирає команду для нової партії та обіцяє, що у неї увійдуть люди з досвідом та хорошою репутацією.