Ветер и осадки ослабеют, но будет мороз: прогноз погоды на 1 февраля

Погода в Украине во вторник, 1 февраля, будет морозной, но без существенных осадков. Шквальный ветер наконец-то станет умеренным. А температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ночью синоптики прогнозируют -2...-8 градусов мороза. Также предупреждают о гололедице на дорогах.

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Где ждать небольших осадков

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что существенных осадков не стоит ожидать. Впрочем, небольшой снег может выпасть в Карпатах и ​​областях вокруг них. Есть вероятность небольшого дождя в Одесской области и снега на Сумщине.

В Киеве погода в первый день февраля будет свежей. Ночью мороз поднимется до 5 градусов, а днем ​​ожидается 0...-2 градуса. Снега не будет, но дороги скует гололедица.

Погода в городах Украины 1 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – -0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +4...+6

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – 0...-2

Прогноз погоды на 1 февраля / Данные Укргидрометцентра.