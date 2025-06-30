А ветреная погода пока не думает отступать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 1 июля

Синоптики прогнозируют, что вторник пройдет на большинстве территории Украины без осадков.

Лишь на северо-востоке страны местами будет небольшой кратковременный дождь.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем в северо-восточной части местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 10 – 15 градусов тепла, а в южной части – до 18.

Днем ожидается 18 – 23, а на юге страны и Закарпатье до 27 градусов.

В Карпатах ночью 5 – 10, а днем 14 – 19 градусов.

Погода 1 июля

Прогноз погоды в Украине на 1 июля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +20...+22;
  • Ужгород +24...+26;
  • Львов +21...+23;
  • Ивано-Франковск +21...+23;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +21...+23;
  • Хмельницкий +20...+22;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +20...+22;
  • Винница +21...+23;
  • Одесса +23...+25;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +19...+21;
  • Сумы +19...+21;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +21...+23;
  • Луганск +20...+22;
  • Харьков +20...+22.