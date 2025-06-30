А вітряна погода поки не думає відступати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 1 липня

Синоптики прогнозують, що вівторок пройде на більшості території України без опадів.

Лише на північному сході країни місцями буде невеликий короткочасний дощ.

Вітер цього дня буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північно-східній частині місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде 10 – 15 градусів тепла, а у південній частині – до 18.

Вдень очікується 18 – 23, а на півдні країни та Закарпатті до 27 градусів.

У Карпатах вночі 5 – 10, а вдень 14 – 19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах