Погода в Украине в среду, 10 июня, будет жаркой и солнечной. Однако в западных областях обещают неустойчивую погоду с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом.

Украина 10 июня будет одной из самых жарких стран Европы, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке. Ослабление жары прогнозируют 14 – 15 июня.

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Днем синоптики обещают от +28 до +33 градусов, местами будет +35 градусов тепла.

Жарче всего будет в Херсонской и Николаевской областях – от +33 до +35 градусов. Прохладнее всего будет на Закарпатье – от +23 до +25 градусов тепла.

В целом свежую и дождливую погоду обещают синоптики только в западных областях Украины. Днем и ночью возможны дожди, ливни и даже град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В Киеве будет сухо и жарко. Днем от +30 до +32 градусов тепла, а ночью от +17 до +19 градусов.

Прогноз погоды на среду, 10 июня, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +24...+26

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +27...+29

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +31...+33

Сумы – + 31... + 33

Полтава – +31...+33

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +31...+33

Луганск – +30...+32

Харьков – +31...+33

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 10 июня от Укргидрометцентра