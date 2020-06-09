Прогноз погоды на 10 июня: жарко и солнечно, но не на Западе
Погода в Украине в среду, 10 июня, будет жаркой и солнечной. Однако в западных областях обещают неустойчивую погоду с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом.
Украина 10 июня будет одной из самых жарких стран Европы, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке. Ослабление жары прогнозируют 14 – 15 июня.
К теме Каким будет лето в Украине: прогноз от синоптиков
Днем синоптики обещают от +28 до +33 градусов, местами будет +35 градусов тепла.
Жарче всего будет в Херсонской и Николаевской областях – от +33 до +35 градусов. Прохладнее всего будет на Закарпатье – от +23 до +25 градусов тепла.
В целом свежую и дождливую погоду обещают синоптики только в западных областях Украины. Днем и ночью возможны дожди, ливни и даже град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
В Киеве будет сухо и жарко. Днем от +30 до +32 градусов тепла, а ночью от +17 до +19 градусов.
Прогноз погоды на среду, 10 июня, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +24...+26
Житомир – +30...+32
Винница – +30...+32
Одесса – +27...+29
Николаев – +33...+35
Херсон – +33...+35
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +31...+33
Сумы – + 31... + 33
Полтава – +31...+33
Днепр – +32...+34
Запорожье – +32...+34
Донецк – +31...+33
Луганск – +30...+32
Харьков – +31...+33
Киев – +30...+32