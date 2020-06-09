Погода в Україні у середу, 10 червня, буде спекотною та сонячною. Однак у західних областях обіцяють нестійку погоду з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом.

Україна 10 червня буде однією з найспекотніших країн Європи, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці. Послаблення спеки передбачають 14 – 15 червня.

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Вдень синоптики обіцяють від +28 до +33 градусів, місцями буде +35 градусів тепла.

Найспекотніше буде у Херсонській та Миколаївській областя – від +33 до +35 градусів. Найпрохолодніше буде на Закарпатті – від +23 до +25 градусів тепла.

Загалом свіжу та дощову погоду обіцяють синоптики лише у західних областях України. Вдень та вночі можливі дощі, зливи та навіть град. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сухо та спекотно. Вдень від +30 до +32 градусів тепла, а вночі від +17 до +19 градусів.

Прогноз погоди на середу, 10 червня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +26…+28

Рівне – +24…+26

Житомир – +30…+32

Вінниця – +30…+32

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +33…+35

Херсон – +33…+35

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +31…+33

Чернігів – +31…+33

Суми – +31…+33

Полтава – +31…+33

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +31…+33

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на 10 червня від Укргідрометцентру