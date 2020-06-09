Прогноз погоди на 10 червня: спекотно та сонячно, але не на Заході
Погода в Україні у середу, 10 червня, буде спекотною та сонячною. Однак у західних областях обіцяють нестійку погоду з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом.
Україна 10 червня буде однією з найспекотніших країн Європи, повідомила Наталка Діденко у фейсбуці. Послаблення спеки передбачають 14 – 15 червня.
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Вдень синоптики обіцяють від +28 до +33 градусів, місцями буде +35 градусів тепла.
Найспекотніше буде у Херсонській та Миколаївській областя – від +33 до +35 градусів. Найпрохолодніше буде на Закарпатті – від +23 до +25 градусів тепла.
Загалом свіжу та дощову погоду обіцяють синоптики лише у західних областях України. Вдень та вночі можливі дощі, зливи та навіть град. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сухо та спекотно. Вдень від +30 до +32 градусів тепла, а вночі від +17 до +19 градусів.
Прогноз погоди на середу, 10 червня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +26…+28
Рівне – +24…+26
Житомир – +30…+32
Вінниця – +30…+32
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +33…+35
Херсон – +33…+35
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +31…+33
Чернігів – +31…+33
Суми – +31…+33
Полтава – +31…+33
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +31…+33
Київ – +30…+32