Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Чего ждать от погоды весной: метеоролог дала свой прогноз
Какой будет погода в Украине 11 февраля
Синоптики прогнозируют, что 11 февраля в Украине будет облачная погода с прояснениями. Снега или дождя не будет ни в одной области. На северо-востоке местами возможна гололедица. Ожидается также ветер с востока и северо-востока, его скорость будет достигать 3 – 8 метров в секунду.
Ночью средняя температура воздуха ожидается в диапазоне 7 – 12 градусов мороза, а днем столбики термометра будут показывать от -1 до -6 градусов.
На западе и юге страны прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Закарпатье ночью температура может достигать от 4 до 9 градусов мороза, а днем – от 3 до 8 градусов тепла. В Карпатах будет 1 – 6 градусов мороза днем и до -10...-15 градусов ночью.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -4...-2;
- Ужгород +5...+7;
- Львов -1...+1;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк -3...-1;
- Ровно 0...-2;
- Житомир -3...-1;
- Винница -3...-1;
- Одесса -1...+1;
- Николаев 0...+2;
- Херсон +1...+3;
- Симферополь -1...+1;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -3...-1;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -5...-3;
- Полтава -4...-2;
- Днепр -3...-1;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк -3...-1;
- Луганск -4...-2;
- Харьков -5...-3.
Прогноз погоды в Украине 11 февраля / Скриншот Укргидрометцентра
Напомним, похолодание в Украине вызвал холодный малоподвижный антициклон. Ожидается, что морозы будут господствовать еще некоторое время. Зато в последующие дни украинцы будут чаще видеть на небе солнце.