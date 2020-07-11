Прогноз погоды на 12 июля: большинство регионов Украины накроют грозы
Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, в большинстве областей будет дождливой. Без осадков лишь на Востоке и Юге.
Мощные ливни и дожди пройдут в большинстве областей Украины. Сухо будет только в Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях. Об этом информирует Укргидрометцентр.
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Также могут не брать с собой дождевики и зонтики жители Сумской области и Крыма.
На Запад вместе с дождями придет и похолодание. Столбики термометров поднимутся лишь до +15...+20. Холоднее всего в Украине будет в Ровненской области – всего +14...+16 градусов.
В южных и восточных регионах – жара. Воздух прогреется до +28...+34 на Юге, на Востоке – до +30...+33.
Относительно Киева, то жителям и гостям столицы следует быть готовыми к осадкам. Однако будет тепло – +27...+29.
На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем до +12...+18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко – +28...+33 градуса,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды на воскресенье, 12 июля, в городах Украины:
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +16...+18
Ровно – +14...+16
Житомир – +22...+24
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – + 28... + 30
Полтава – +30...+32
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 12 июля, от Укргидрометцентра