Прогноз погоди на 12 липня: більшість регіонів України накриють грози
Погода в Україні в неділю, 12 липня, у більшості українських областей буде дощовою. Без опадів – лише на Сході та Півдні.
Потужні зливи та дощі пройдуть у більшості областей України. Сухо буде лише на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Донеччині. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Також можуть не брати з собою дощовики та парасольки мешканці Сумської області та Криму.
На Захід разом з дощами прийде й похолодання. Стовпчики термометрів піднімуться лише до +15...+20. Найхолодніше в Україні буде у Рівненській області – лише +14...+16 градусів.
У південних та східних регіонах – спека. Повітря прогріється до +28...+34 на Півдні, на Сході – до +30...+33.
Щодо Києва, то жителям та гостям столиці слід бути готовими до опадів. Проте буде тепло – +27...+29.
На Петра й Павла істотно похолодає з західних областях України. Температура повітря знизиться вдень до +12...+18 градусів! На решті території України ще буде спекотно – +28...+33 градуси,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди на неділю, 12 липня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +16…+18
Рівне – +14…+16
Житомир – +22…+24
Вінниця – +25…+27
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +31…+33
Сімферополь – +32…+34
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +30…+32
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +31…+33
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +31…+33
Харків – +30…+32
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні на неділю, 12 липня, від Укргідрометцентру