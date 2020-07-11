Погода в Україні в неділю, 12 липня, у більшості українських областей буде дощовою. Без опадів – лише на Сході та Півдні.

Потужні зливи та дощі пройдуть у більшості областей України. Сухо буде лише на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Донеччині. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Також можуть не брати з собою дощовики та парасольки мешканці Сумської області та Криму.



На Захід разом з дощами прийде й похолодання. Стовпчики термометрів піднімуться лише до +15...+20. Найхолодніше в Україні буде у Рівненській області – лише +14...+16 градусів.

У південних та східних регіонах – спека. Повітря прогріється до +28...+34 на Півдні, на Сході – до +30...+33.



Щодо Києва, то жителям та гостям столиці слід бути готовими до опадів. Проте буде тепло – +27...+29.

На Петра й Павла істотно похолодає з західних областях України. Температура повітря знизиться вдень до +12...+18 градусів! На решті території України ще буде спекотно – +28...+33 градуси,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди на неділю, 12 липня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +16…+18

Рівне – +14…+16

Житомир – +22…+24

Вінниця – +25…+27

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +31…+33

Сімферополь – +32…+34

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +30…+32

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +31…+33

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +31…+33

Харків – +30…+32

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні на неділю, 12 липня, від Укргідрометцентру